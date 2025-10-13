Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspirantes realizan una OPE de Osakidetza en el BEC de Barakaldo. Mireya López

Osakidetza prepara para 2026 una nueva OPE con puestos de difícil cobertura en atención primaria

Esta nueva convocatoria «será fruto de un proceso de escucha con las sociedades científicas de médicos de familia y pediatras», ha anunciado la directora general de Osakidetza

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Ya lo avanzó hace unas semanas el consejero Alberto Martínez y este lunes lo ha ratificado la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao. El Departamento ... de Salud lanzará en 2026 una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir puestos de difícil cobertura destinada a ocupar aquellas plazas de Atención Primaria menos atractivas para los profesionales que, por diferentes circunstancias, quedan vacantes en las convocatorias ordinarias. Precisamente el mes pasado Salud terminó de adjudicar los 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en Euskadi destinados a cubrir este tipo de puestos, de los que 27 y 4, respectivamente, correspondían a Gipuzkoa.

