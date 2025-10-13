Osakidetza prepara para 2026 una nueva OPE con puestos de difícil cobertura en atención primaria

Ya lo avanzó hace unas semanas el consejero Alberto Martínez y este lunes lo ha ratificado la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao. El Departamento ... de Salud lanzará en 2026 una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir puestos de difícil cobertura destinada a ocupar aquellas plazas de Atención Primaria menos atractivas para los profesionales que, por diferentes circunstancias, quedan vacantes en las convocatorias ordinarias. Precisamente el mes pasado Salud terminó de adjudicar los 130 puestos de médico de familia y 21 de pediatras en Euskadi destinados a cubrir este tipo de puestos, de los que 27 y 4, respectivamente, correspondían a Gipuzkoa.

Esta nueva convocatoria «será fruto de un proceso de escucha con las sociedades científicas de médicos de familia y pediatras, y se enmarca en la estrategia de modernización y eficiencia del empleo público en el sistema vasco de salud», ha anunciado Bilbao esta mañana, que ha comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco.

Aunque no ha concretado cuándo se llevará a cabo la OPE ni cuantas plazas estarán catalogadas de difícil cobertura, sí que ha avanzado que Osakidetza introducirá algunos cambios para asegurarse que se cubren estos destinos menos atractivos. Por ejemplo, se catalogarán como de difícil cobertura también las plazas ocupadas por profesionales que cubren más de un consultorio, y no sólo aquellas de centros de salud de pueblos pequeños y las de turno de tarde. Además, se exigirá a los aspirantes que permanezcan al menos dos años en el destino antes de pedir un traslado.

Como la de este año, la convocatoria se realizará por medio del nuevo modelo de oposición que Osakidetza ha negociado con los sindicatos en la mesa sectorial y que busca resolver estos procesos de una forma mucho más ágil de concurso y concurso-oposición, y que contempla entre las medidas principales la realización de un único examen, mediante la fórmula de batería de preguntas.

«Uno de nuestros objetivos es diseñar un sistema de selección y provisión que estabilice la plantilla y fidelice el talento, priorizando a los y las profesionales formados en nuestro sistema con contratos estratégicos estables», ha señalado Bilbao.

La directora de Osakidetza ha comparecido en la Cámara junto a la directora de recursos humanos, Josune Retegi, ha petición de EH Bildu a fin de dar cuentas de «todos los errores e incidencias que se han producido en el último año en la gestión de las listas de contratación», una situación denunciada por los sindicatos el pasado mes de junio y que la parlamentaria soberanista Rebeka Uber ha tildado de «caos».

Retegi ha defendido que Osakidetza ha gestionado numerosas OPEs, con miles de solicitudes, avanzando en la digitalización y la eficiencia de sus procesos de contratación. En 2024, el Servicio Vasco de Salud implantó un nuevo Sistema de Gestión Integral de la Contratación, basado en la plataforma SAP, que permite una gestión unificada, digitalizada y transparente de todo el personal temporal. «Se han tramitado más de 118.000 contratos en un año con solo un 0,69% de incidencias, todas ya solventadas», ha explicado.

Osakidetza emplea a más de 45.000 personas y gestiona unas 120.000 contrataciones anuales. Todo este proceso, ha afirmado Bilbao, «se realiza mediante acuerdos con los sindicatos, con quienes compartimos una vocación común: ofrecer a la ciudadanía una sanidad pública de excelencia».