Osakidetza nombra al neurólogo Koldo Berganzo nuevo director de Asistencia Sanitaria

El consejo de administración de Osakidetza ha nombrado este miércoles al doctor Koldo Berganzo Corres nuevo director de Asistencia Sanitaria (DAS) para dirigir, planificar, coordinar ... y gestionar la atención sanitaria, tanto de los centros hospitalarios como de la Atención Primaria en el Sistema Vasco de Salud. Desde noviembre del pasado año hasta la actualidad, venía ejerciendo el cargo de subdirector para la coordinación de Atención Hospitalaria en la dirección general del ente dentro del equipo de Maite Martínez de Albeniz Zabaleta, actual directora gerente de la OSI Donostialdea desde su nombramiento en julio.

Licenciado en Medicina por la EHU, concretamente en la especialidad de Neurología, Berganzo es doctor en Neurociencia y ha ejercido su actividad como médico en Osakidetza durante más de una década, principalmente en el Hospital Universitario de Cruces. Además, posee un Máster en Dirección y Gestión Sanitaria, y desde el año 2021 viene realizando tareas relacionadas con la gestión asistencial, primero como subdirector médico de la OSI Bilbao-Basurto, cargo que desempeñó durante dos años, y después como jefe de Servicio de Análisis de recursos y procesos asistenciales en la dirección general de Osakidetza, desde el año 2022 hasta 2024.

El neurólog ha desarrollado también gran parte de su actividad en el campo de la investigación y la docencia, con 27 artículos científicos originales publicados en revistas indexadas y 15 proyectos de investigación y ensayos clínicos. Además, ha formado parte del Comité de docencia y acreditación de la Sociedad Española de Neurología (2014-2020) y de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Bizkaia (2019-2024), entre otros. Además, Berganzo colabora como neurólogo asesor con la Asociación de Parkinson de Bizkaia (Asparbi) desde hace varios años.