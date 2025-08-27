Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Koldo Berganzo, en un despacho de Osakidetza. Irekia

Osakidetza nombra al neurólogo Koldo Berganzo nuevo director de Asistencia Sanitaria

Licenciado en Medicina por la EHU, venía ejerciendo el cargo de subdirector para la coordinación de Atención Hospitalaria en la dirección general del Servicio Vasco de Salud

DV

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:06

El consejo de administración de Osakidetza ha nombrado este miércoles al doctor Koldo Berganzo Corres nuevo director de Asistencia Sanitaria (DAS) para dirigir, planificar, coordinar ... y gestionar la atención sanitaria, tanto de los centros hospitalarios como de la Atención Primaria en el Sistema Vasco de Salud. Desde noviembre del pasado año hasta la actualidad, venía ejerciendo el cargo de subdirector para la coordinación de Atención Hospitalaria en la dirección general del ente dentro del equipo de Maite Martínez de Albeniz Zabaleta, actual directora gerente de la OSI Donostialdea desde su nombramiento en julio.

