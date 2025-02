Osakidetza desoye la oferta de centros vascos de investigación capaces de hacer 800 PCR diarias ante la pandemia del coronavirus

CIC bioGUNE se puso a principios de marzo a disposición de Osakidetza para la realización de test PCR de diagnóstico del Covid-19. «Fue poco antes de la declaración del estado de alarma», recuerda José María Mato, director general del centro de investigación en biociencias. ... La oferta suponía la posibilidad de sumar 800 pruebas diarias a las que hace el Servicio Vasco de Salud, entre 2.000 y 3.000 en la actualidad. «Nadie ha respondido a nuestro ofrecimiento», lamenta el bioquímico, a quien, como al resto de sus compañeros, la situación le produce «tristeza» y «frustración». No se explican el silencio de las autoridades sanitarias cuando los expertos consideran clave la capacidad de realizar test masivamente para atajar la epidemia y, después del confinamiento, controlar posibles brotes.

A principios de marzo, la genetista Ana María Aransay y el bioquímico Arkaitz Carracedo vieron que «había necesidad de hacer diagnósticos de coronavirus mediante la PCR y podríamos ayudar», indica el segundo. Se trata de una técnica que emplean «rutinariamente» los científicos de CIC bioGUNE. «Tenemos la instrumentación, el conocimiento y el personal. A posteriori, lo que hemos visto es que los países que han reaccionado mejor frente el coronavirus han sido aquellos capaces de hacer test a gran parte de la población. Así que hay que hacer el mayor número posible», dice Carracedo, investigador de Ikerbasque y profesor de la Universidad del País Vasco. «Sabemos hacer estas cosas, las hacemos bien, y hay farmacéuticas que confían en nosotros para que les demos datos. Con la mejor tecnología y los mejores protocolos, podemos determinar con una altísima fiabilidad si una muestra contiene o no el SARS-CoV-2», precisa el director de uno de los veintinueve centros de excelencia Severo Ochoa que hay en España.

«Si no interesa nuestra propuesta, no interesa. No pasa nada. Pero es que ni nos han respondido»

«Nos parece que es nuestra responsabilidad social colaborar en la lucha contra el Covid-19»

Una propuesta detallada

Mato creó inmediatamente un grupo de trabajo para elaborar una propuesta «sólida» en esa línea y presentarla a Osakidetza. El 13 de marzo, en las horas previas al inicio del confinamiento, CIC bioGUNE informó al Departamento de Salud de su capacidad científica y tecnológica. «Detallamos los equipos técnicos, los investigadores y laboratorios de seguridad de que disponemos, y lo que podemos hacer. Nos parece que es nuestra responsabilidad social colaborar en la lucha contra el Covid-19», afirma. Más de cinco semanas después, y tras haber reiterado «por diferentes vías» su oferta al Gobierno vasco, no han recibido respuesta alguna del Departamento de Salud, «ni directa, ni indirectamente».

El centro de biociencias de Derio dispone de equipos para test de PCR, de laboratorios de bioseguridad 2 y 3, un especialista en coronavirus, un experto en virus, dos inmunólogos y un equipo que ha hecho miles de análisis de genomas. «Usando el que creemos que es el mejor test de PCR, aprobado por la FDA estadounidense y la Agencia Europea de Medicamentos, nuestra capacidad es de unos 800 diarios, 5.000 semanales, con dos turnos de trabajo y siete días por semana. Se trata de sumar. Si no interesa nuestra propuesta, no interesa. No pasa nada. Pero es que no nos han respondido», reitera Mato. ¿El coste es asumible? «No lo sé; no es mi campo -reconoce-. Lo que sí sé es que el coste humano y económico de esta pandemia es terrible. Somos una entidad sin ánimo de lucro y, si el Departamento de Salud cuenta con nosotros, tendría que asumir sólo los salarios y el coste. No habría un beneficio económico para nosotros como cuando nos contrata una empresa».

Alianza de laboratorios

Ante el silencio de Osakidetza, CIC bioGUNE abrió a finales de marzo una senda paralela. «No queremos quedarnos parados», argumenta su director. Se unieron a una plataforma de laboratorios de toda España liderada por Arquimea Group que, bajo el nombre de Alianza Covid-19, cuenta ya con potencial para realizar 10.000 pruebas de PCR diarias. «Hemos dedicado tres semanas a establecer protocolos; desde la toma de muestras y el transporte, a elegir la mejor técnica, garantizar que no haya rupturas de stock, buscar proveedores alternativos, automatizar procesos al máximo…», enumera Carracedo.

«Es un servicio destinado, por ejemplo, a empresas y residencias de mayores, al que sumamos nuestra capacidad de realización de test. Pero nuestro compromiso principal es con Osakidetza, porque por algo somos un centro financiado en parte con fondos públicos. Si nos llama el Departamento de Salud, nos pondremos a su disposición inmediatamente», afirma Mato.

A preguntas directas de este periódico, un portavoz de Osakidetza aseguró ayer que, al igual que la UPV/EHU y sus test, CIC bioGUNE está en su «plan de contingencia» y que trabajan ya con el centro científico vizcaíno frente a la expansión del coronavirus. En los laboratorios de Derio no tienen, sin embargo, constancia de esa colaboración más allá de su propuesta.