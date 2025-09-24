Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Cuatro ambulatorios de Gipuzkoa, trece en total en Euskadi, serán los primeros en incorporar psicólogos a su red de profesionales de Atención Primaria. Se trata ... de un proyecto piloto que Osakidetza pondrá en marcha «a la mayor brevedad posible» -según informan fuentes del departamento vasco de Salud-, dentro del plan de choque del Gobierno Vasco para abordar la salud mental. Estos profesionales se encargarán de tratar casos leves como ansiedad, depresión o insomnio.

La iniciativa ya la avanzó la pasada semana el lehendakari Imanol Pradales en el pleno de política general celebrado en el Parlamento Vasco, y también está recogida en una de las líneas estratégicas del Pacto de Salud. En Euskadi, una de cada tres consultas de Atención Primaria está relacionada con la salud mental o el bienestar emocional.

Con el despliegue de esta figura de psicólogo sanitario en los ambulatorios, el departamento que encabeza Alberto Martínez pretende, por un lado, mejorar la accesibilidad de la atención emocional desde la Atención Primaria. En palabras de Padrales, «es injusto que haya personas que no puedan acceder a terapia porque no se la pueden pagar». Y por otro lado, permitir que los casos más leves se atiendan en los ambulatorios de forma que los servicios especializados en salud mental puedan centrarse en patologías más complejas. Así se lo han trasladado desde Osakidetza a la parte sindical en la reunión de este miércoles de la Mesa Sectorial, la primera en la que ha participado la nueva directora general, Lore Bilbao, y en la que además se han abordado otros asuntos como la próxima OPE, que se quiere convocar antes de final de año.

En Gipuzkoa, los ambulatorios de Altza, Beasain, Pasai San Pedro y Dunboa, en Irun, serán los primeros en contar con estos profesionales. Esta experiencia piloto también arrancará en dos centros de salud de Álava (Lakuabizkarra y Salburua) y siete de Bizkaia (Buenavista y Repélega en Portugalete, Otxoarkoaga, Txurdinaga, Santutxu-Solokoetxe, Gernikaldea y Basauri-Kareaga).

Los psicólogos que se incorporen a Atención Primaria atenderán los trastornos leves como pueden ser la ansiedad, la depresión o el insomnio, y lo harán a través de una intervención grupal en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas. Así, estos profesionales serán los referentes en Atención Primaria para tratar estos casos y actuará de manera escalonada entre los médicos de familia -que serán quienes deriven a sus pacientes al psicólogo- y la atención especializada que se presta en los centros de salud mental extrahospitalarios, destinados a la atención de casos más complejos.

La presencia de profesionales de Psicología que prestan su servicio en Osakidetza no es nueva, puesto que ya están incorporados en hospitales, así como en la red de salud mental extrahospitalaria. Lo novedoso, con el despliegue progresivo de esta figura y el inicio en este proyecto piloto, es que atiendan a pacientes en la Atención Primaria.

De esta manera, se pretende dar «una respuesta más ágil y accesible a las personas que padezcan malestar emocional», explican desde Osakidetza, ya que encontrarán atención psicológica en su propio centro de salud de referencia, sin necesidad de desplazarse. «Con esta incorporación se acerca la atención profesional en salud mental al primer nivel asistencial, facilitando una atención más rápida y cercana, y ofreciendo así una atención integral en la red de Atención Primaria», indican las mismas fuentes.