Exterior del ambulatorio de Beasain

Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Trece centros de salud vascos serán los primeros en contar con estos profesionales que atenderán los casos clínicos leves en Atención Primaria

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:29

Cuatro ambulatorios de Gipuzkoa, trece en total en Euskadi, serán los primeros en incorporar psicólogos a su red de profesionales de Atención Primaria. Se trata ... de un proyecto piloto que Osakidetza pondrá en marcha «a la mayor brevedad posible» -según informan fuentes del departamento vasco de Salud-, dentro del plan de choque del Gobierno Vasco para abordar la salud mental. Estos profesionales se encargarán de tratar casos leves como ansiedad, depresión o insomnio.

