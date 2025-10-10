Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UVI Móvil en el exterior del Hospital Donostia. Lobo Altuna

Osakidetza gestionará en breve de forma directa las ambulancias de emergencias de Donostia, Elgoibar y Tolosa

Eran las únicas UVI móviles de Euskadi adjudicadas a una empresa privada y fue Gotzone Sagardui la que se marcó el objetivo de su publificación en 2026

A. Algaba

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:18

Comenta

Las tres UVI móviles de Gipuzkoa están ya a apenas unos meses de ser gestionadas de forma directa por Osakidetza. Las ambulancias de Soporte Vital ... Avanzado de Gipuzkoa que operan desde Donostia, Elgoibar y Tolosa se gestionarán de forma pública a partir de 2026, fecha en la que se concluye el actual contrato con una empresa privada. El plan, presentado 2024 por la consejería de Salud que entonces lideraba Gotzone Sagardui, fue adelantado en pleno debate por las deficiencias en el servicio que prestaba la compañía La Pau en las ambulancias de Álava y Bizkaia y ahora Alberto Martínez lo ha confirmado.

