Osakidetza gestionará en breve de forma directa las ambulancias de emergencias de Donostia, Elgoibar y Tolosa

Las tres UVI móviles de Gipuzkoa están ya a apenas unos meses de ser gestionadas de forma directa por Osakidetza. Las ambulancias de Soporte Vital ... Avanzado de Gipuzkoa que operan desde Donostia, Elgoibar y Tolosa se gestionarán de forma pública a partir de 2026, fecha en la que se concluye el actual contrato con una empresa privada. El plan, presentado 2024 por la consejería de Salud que entonces lideraba Gotzone Sagardui, fue adelantado en pleno debate por las deficiencias en el servicio que prestaba la compañía La Pau en las ambulancias de Álava y Bizkaia y ahora Alberto Martínez lo ha confirmado.

«Es ya una realidad. Las ambulancias de Emergencias que asisten en Tolosa, Elgoibar y Donostia, se integrarán en el sistema público en la integridad de todo su servicio», ha explicado Martínez en el Pleno de Control del Parlamento Vasco. Así las cosas el proceso se acelera para publificar el servicio de las últimas UVI móviles de Euskadi que eran gestionadas de forma privada.

El consejero también ha anunciado que Salud ha dado un paso adelante en la modernización de su sistema de Emergencias con la licitación para la contratación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C), equipadas con electromedicina, y 5 vehículos de intervención rápida (VIR) para fortalecer la flota de Emergentziak-Osakidetza. Esta licitación cuenta con un presupuesto de 10,9 millones de euros y una resolución prevista para finales de 2025.

El nuevo modelo de ambulancias supone una mejora sustancial respecto al sistema actual, que contaba con 10 ambulancias titulares, 6 de reserva y un vehículo para ECMO. Con las 22 ambulancias titulares desde el inicio, se garantiza continuidad, calidad y respuesta inmediata en las emergencias. «El nivel de equipamiento de esta nueva flota supone un salto importante en calidad asistencial, tanto para pacientes como profesionales», ha destacado Martínez.

Plantilla de Emergencias

Estas ambulancias incorporan equipamiento de última generación, incluyendo cardiocompresores, ecógrafos, monitores desfibriladores, bombas de jeringa, gasometría y cooximetría. Además, las camillas pasan de manuales a eléctricas con bancada, facilitando la labor asistencial y reduciendo riesgos ergonómicos para los profesionales. Los vehículos automáticos y sistemas de navegación avanzada, junto con sensores remotos para controlar temperatura, luces y claxon, completan esta importante modernización.

El consejero Alberto Martínez ha recordado su compromiso con la reestructuración y mejora del servicio de Emergencias desde su comparecencia en diciembre, pese a las dificultades causadas por circunstancias externas, la convalecencia del coordinador general de Emergencias. Ha destacado la gestión eficaz del servicio durante todos estos meses y ha subrayado que, aunque el sistema ha funcionado bien, se han identificado áreas de mejora en formación, estabilización de plantilla y modernización de flota.

En el último año, la plantilla estructural de Emergencias ha alcanzado los 358 profesionales, con un 22% de consolidación de plazas y cinco nuevas contrataciones. Además, por primera vez en la convocatoria MIR para el curso 2025-2026 se destinarán cinco plazas a la especialidad de Urgencias y Emergencias, un avance histórico en la formación especializada.