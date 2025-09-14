Osakidetza detecta cada día una media de cinco casos de clamidia y dos de gonorrea

Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un problema de salud pública. A pesar del aumento de las campañas de sensibilización y las acciones en ... materia de prevención, las ITS continúan imparables. El año pasado los casos duplicaron las cifras registradas el curso precedente, y en este 2025 los contagios no aflojan.Osakidetza detecta cada día una media de cinco nuevos infectados por clamidia y dos por gonorrea, unos datos que sitúan a Euskadi entre las comunidades autónomas del Estado donde más infecciones se contabilizan, solo por detrás de Cataluña y Navarra. Estos casos tienen un perfil perfectamente marcado: más de la mitad de los nuevos diagnósticos se dan en menores de 35 años y hasta ocho de cada diez son hombres.

El número de diagnósticos de estas patologías, que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, no ha parado de aumentar cada año desde comienzos de este siglo, con un fuerte acelerón desde mediados de la década pasada y con un crecimiento desbocado en los últimos ejercicios. La ITS con más incidencia en Euskadi, al igual que en el conjunto de España, es la clamidia, causada por la bacteria 'Chlamydia trachomatis' y que se puede contraer mediante la penetración vaginal, anal y el sexo oral practicados con una persona que tiene la infección si no se hace uso del preservativo. Osakidetza ha detectado durante el primer semestre del año casi un millar de nuevos casos, especialmente entre la población joven.

El 72% de estos diagnósticos corresponden a personas menores de 35 años, aunque también los hay incluso más jóvenes. 8 de los 924 infectados son adolescentes menores de 15, según los datos que el Departamento de Salud ha remitido alParlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Ikoitz Arrese, de EH Bildu.

75 casos de sífilis ha diagnosticado Osakidetza entre enero y julio de este año.

Tras la clamidia, la gonorrea es la infección de transmisión sexual más extendida en el País Vasco. En este apartado, la documentación ofrecida por el área que encabeza AlbertoMartínez actualiza los datos hasta julio. En estos primeros siete meses de 2025 el ServicioVasco de Salud ha cuantificado un total de 540 nuevos casos de esta ITS causada por la bacteria llamada 'Neisseria Gonorrhoeae'. Cuatro de cada cinco infectados son hombres y el 62% de estos contagios también se dan entre adultos jóvenes.

La tercera gran ITS es la sífilis, con 75 contagios detectados entre enero y julio de este año. Su incidencia es algo menor que el de las dos anteriores, pero también muy preocupante ya que, por ejemplo, favorece la transmisión sexual del VIH. De estos casos declarados, nueve de cada diez (69 frente a 6) corresponden a varones.

Conscientes de que la mayor parte de los nuevos infectados por enfermedades de transmisión sexual en Euskadi son jóvenes, en ocasiones incluso adolescentes, desde Osakidetza plantean que los pediatras tengan que informar en sus consultas acerca de las ITS.Así lo adelantó el responsable del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, el pasado mes de julio durante la presentación de la Memoria 2024 relativa a la evolución de estas infecciones, destacando que «cada vez se están viendo más casos en menores de edad. Por eso es necesario trabajar de forma transversal con otras especialidades como, por ejemplo, pediatría», un servicio que atiende a los niños y niñas hasta que cumplen 15 años. «Este servicio no tenía esta casuística antes, pero ahora hay que ser conscientes de esas realidades, porque las infecciones afectan en edades cada vez más tempranas», explicó.

Varios factores

Aunque es una idea que se plantean «a futuro», el panorama dibujado desde Salud invita a la inquietud. El responsable aseguró que «ya se está poniendo en práctica en otros lugares», a pesar de que se trata siempre de casos puntuales. «Es difícil encontrar infecciones a los 14 años. No es que no sucedan, pero es incomparable a los que nos encontramos ya después de la adolescencia, en torno a los 20 años. Aún así, es algo que no debemos descartar si queremos dar una atención integral».

A LA CABEZA Euskadi es, tras Cataluña y Navarra, la comunidad con más casos de infecciones de transmisión sexual

Los expertos relacionan el incremento de los contagios por enfermedades de transmisión sexual a varios factores. Entre ellos, la sensación de seguridad que posee la ciudadanía debido a los avances de la ciencia y la medicina. Los métodos anticonceptivos y las diversas formas de prevención del embarazo han generado un ambiente de confianza que ha reducido el uso del preservativo. Además, las relaciones sexuales se inician a una edad cada vez más temprana y con más parejas distintas, lo que aumenta de forma significativa el riesgo.

En general, estas patologías se tratan mediante antibióticos sin que la infección vaya a más, pero si no se tratan a tiempo pueden desarrollarse complicaciones graves para la salud. Los síntomas más frecuentes suelen ser la alteración del flujo vaginal, molestias durante el coito, secreción por el pene, escozor al orinar, dolor en los testículos o expulsión de moco o sangre por el ano.

El VIH es otra infección de transmisión sexual bastante extendida en Euskadi, aunque el año pasado los casos mostraron un cambio de tendencia con un 6,7% menos que en el ejercicio precedente, según los datos remitidos por la consejería a la Cámara vasca. Osakidetza notificó en 2024 un total de 125 nuevas personas contagiadas por este virus, 9 menos que en 2023. Desde 1997 el Servicio Vasco de Salud ha detectado 4.431 casos de esta enfermedad en Euskadi.

Estos diagnósticos se producen principalmente en jóvenes de entre 20 y 34 años, mayormente hombres (un 82,5%) y, «muchos de ellos, en hombres que tienen sexo con hombres», según Salud.