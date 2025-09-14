Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un joven saca un preservativo del bolsillo. Stock Adobe

Osakidetza detecta cada día una media de cinco casos de clamidia y dos de gonorrea

Más de la mitad de los nuevos diagnósticos son a menores de 35 años y hasta ocho de cada diez se dan entre la población masculina

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:30

Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un problema de salud pública. A pesar del aumento de las campañas de sensibilización y las acciones en ... materia de prevención, las ITS continúan imparables. El año pasado los casos duplicaron las cifras registradas el curso precedente, y en este 2025 los contagios no aflojan.Osakidetza detecta cada día una media de cinco nuevos infectados por clamidia y dos por gonorrea, unos datos que sitúan a Euskadi entre las comunidades autónomas del Estado donde más infecciones se contabilizan, solo por detrás de Cataluña y Navarra. Estos casos tienen un perfil perfectamente marcado: más de la mitad de los nuevos diagnósticos se dan en menores de 35 años y hasta ocho de cada diez son hombres.

