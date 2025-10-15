Osakidetza asegura que ofrece cita presencial al día siguiente en el 95% de ambulatorios

El consejero de Salud, Alberto Martínez, se marcó la accesibilidad de la Atención Primaria como una de sus prioridades cuando accedió al cargo. Para ello, ... el nuevo equipo del departamento puso en marcha una batería de medidas con el fin de reducir los tiempos de acceso a una consulta sanitaria. Una de estas medidas era un nuevo modelo de gestión de la demanda que dirige al paciente al profesional más adecuado en función de su necesidad. Gracias a ello, Osakidetza asegura que ofrece cita presencial al día siguiente en el 95% de sus centros de salud y ambulatorios.

«La posibilidad de concertar una cita presencial al día siguiente de su solicitud es un hecho en la práctica totalidad de los centros de Atención Primaria de la red», ha dado a conocer este miércoles la Subdirección para la Coordinación de la Atención Primaria de Osakidetza a través de un comunicado, donde destaca que en 31 Unidades de Atención Primaria es posible incluso obtener una cita el mismo día que se solicita sin que ésta tenga carácter urgente.

No obstante, hay algunas casos donde estas esperas son más elevadas. Osurre en siete áreas. En el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, la demora más extensa está en el ambulatorio de Iztieta, en Errenteria, donde un paciente debe aguardar una media de 3 jornadas para verse personalmente con su médico de cabecera. En la Llanada Alavesa este tiempo se alarga hasta los 5 días, la más grande de toda Euskadi.

Aunque en la mayoría de esos puntos se han reducido los tiempos de espera con respecto a años anteriores, Osakidetza asegura que «realizará una revisión exhaustiva en proximidad para mejorar en estos centros los ratios de acceso a la cita presencial». Además, recuerdan desde Salud que todos los centros de salud tienen atención en el mismo día «para todo aquello que los pacientes consideren que no puede esperar mediante el denominado acto cita día que considera la cita como indemorable».

Osakidetza recuerda también que en la cita a través de su página web, en los casos en los que no haya un médico asignado o este se encuentre ausente por distintos motivos, el tiempo de espera puede ser mayor. En estas situaciones, agrega, la propia página muestra un aviso recomendando contactar directamente con el centro de salud para concertar la cita antes y de manera más ágil.

Desde el Departamento de Salud destacan también que hay «un gran porcentaje» de casos que resuelve el personal de Enfermería, sin necesidad que el paciente sea visto por su médico de cabecera. Por ejemplo, en los primeros ocho meses del año estos profesionales han atendido un total de 303.303 procesos leves, de los cuales el 75,4% no necesitaron cita con el facultativo de referencia por el mismo motivo.

«Este nuevo modelo de gestión de la demanda está ofreciendo buenos resultados. Se trata de un modelo que pivota sobre el trabajo en equipo y que dota de protagonismo a la enfermería, que ya atiende procesos leves. Además, otorga un nuevo rol al personal adminstrativo que asume nuevas tareas burocráticas para liberar al personal médico de las mismas», apuntan desde la consejería.