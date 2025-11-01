Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer se dirige al área de Psiquiatría del Hospital Donostia. Arizmendi

Osakidetza aumenta un 8,5% en cuatro años el uso de sedantes para controlar a pacientes psiquiátricos

Las sujeciones químicas tienen como fin calmar el comportamiento de una persona en situaciones de riesgo aunque deben utilizarse «en casos excepcionales»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:33

Osakidetza ha aumentado en los últimos cuatro años un 8,5% el uso de sujeciones químicas en pacientes psiquiátricos para controlar el comportamiento de estas ... personas cuando comienzan a mostrar signos de estrés previo a una crisis mental. A estos enfermos, Salud les prescribe algún tipo de fármaco del grupo de psicolépticos que deprimen la actividad mental y el sistema nervioso central. Aquí se incluyen medicamentos como los antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes que se utilizan para tratar trastornos mentales al calmar la actividad psíquica de los usuarios.

