Osakidetza arranca la vacunación de la gripe y el Covid en las residencias

Como viene siendo habitual por estas fechas, Osakidetza ya ha comenzado con la campaña de vacunación conjunta de la gripe y el coronavirus. La inmunización ... ha comenzado por las personas mayores que viven, sobre todo, en residencias del ámbito sociosanitario, alrededor de 21.000 en Euskadi. Estos usuarios ha comenzado a recibir esta semana los sueros al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable por su avanzada edad y el mayor riesgo que padecen de sufrir complicaciones en su salud causadas por estas enfermedades respiratorias. También para evitar posibles focos en estos centros.

La vacunación se realiza de manera proactiva, es decir, no es necesario que las personas residentes la demanden. Osakidetza cuenta con referentes sociosanitarios en cada una de sus OSIs, que realizan la labor de coordinación de la campaña en todas las residencias y de vacunación, con equipos específicos que se desplazan al lugar.

Se calcula que en Euskadi hay cerca 21.000 personas que viven en estas residencias, y que son por lo tanto potenciales destinatarios de la vacuna de la gripe y del Covid, cifra a la que hay que sumar las personas que viven en recursos de menor tamaño, como pisos.

Para la inmunización de este colectivo, Osakidetza inoculará una vacuna antigripal específica que presenta una eficacia reforzada, así como la vacuna del Covid de ARN mensajero, que es la misma que se emplea para el resto de la población, cuya vacunación arrancará también en las próximas jornadas.

Asimismo, el Departamento de Salud recuerda la importancia de mantener las medidas para la prevención de la transmisión de infecciones respiratorias, como la higiene de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de pañuelos desechables o la mascarilla ante la presencia de síntomas compatibles con una infección respiratoria.