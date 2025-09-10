Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yeray Rodríguez, junto a su madre Patricia Martín. Gorka Estrada

Osakidetza aprueba en un año 156 casos pero deniega casi uno de cada cuatro

Un Comité Asesor, formado por médicos de distintas especialidades, es el encargado de verificar si los pacientes cumplen o no los criterios de inclusión

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:58

Osakidetza gestionó el año pasado 201 solicitudes de menores para comenzar un tratamiento con hormona de crecimiento, de las cuales dio el visto bueno a ... que 156 de esos niños y adolescentes fuesen tratados por el ServicioVasco de Salud, pero denegó casi una de cada cuatro (22,3%) peticiones como la de Yeray Rodríguez, el pequeño lasarteoriatarra de 15 años que apenas mide 1,39 metros de altura y no pasa de los 34 kilos de peso, y cuya familia exige al Departamento de Salud que costee un tratamiento para el que su familia ya ha gastado alrededor de 16.000 euros en la sanidad privada.

