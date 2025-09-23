Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari ha visitado este martes en Donostia las obras del nuevo edificio de protonterapia. LOBO ALTUNA

Osakidetza amplía a los 48 años el cribado de cáncer de mama en Euskadi

El lehendakari anuncia en una visita a las obras del edificio de protonterapia en Donostia que a partir del año que viene se adelanta dos años las pruebas de detección precoz de este tipo de cáncer

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:16

Euskadi da un paso más en la detección precoz del cáncer de mama que tan «buenos resultados» está dando en los últimos años. El lehendakari, ... Imanol Pradales, ha anunciado este martes que el programa de cribado de cáncer de mama de Euskadi se extenderá a partir del próximo año a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación, que actualmente se realiza a partir de los 50 años si no existen antecedentes familiares. «La prevención y tratamiento del cáncer es nuestra prioridad», ha asegurado el lehendakari en una comparecencia en Donostia. Gracias a este programa de cribado poblacional, en el que participa el 80% de la población diana, y los tratamientos personalizados en cáncer de mama, la supervivencia ante este tipo de tumor se sitúa en un 88% a 5 años, mejorando tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de las pacientes.

