Osakidetza amplía a los 48 años el cribado de cáncer de mama en Euskadi

Euskadi da un paso más en la detección precoz del cáncer de mama que tan «buenos resultados» está dando en los últimos años. El lehendakari, ... Imanol Pradales, ha anunciado este martes que el programa de cribado de cáncer de mama de Euskadi se extenderá a partir del próximo año a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación, que actualmente se realiza a partir de los 50 años si no existen antecedentes familiares. «La prevención y tratamiento del cáncer es nuestra prioridad», ha asegurado el lehendakari en una comparecencia en Donostia. Gracias a este programa de cribado poblacional, en el que participa el 80% de la población diana, y los tratamientos personalizados en cáncer de mama, la supervivencia ante este tipo de tumor se sitúa en un 88% a 5 años, mejorando tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de las pacientes.

Pradales ha realizado este anuncio en el transcurso de una visita a las obras de construcción de nuevo edificio que albergará la unidad de protonterapia para el tratamiento del cáncer en Euskadi, en el complejo sanitario del Hospital Donostia. El lehendakari ha estado acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, y por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao. Han fijado «a finales de 2027» el momento en el que el nuevo edificio de protonterapia podrá recibir a su primer paciente.

El lehendakari ha centrado su intervención en cuatro pilares claves para hacer frente al cáncer: «La prevención, la atención, la investigación y la internacionalización». En este sentido, ha lanzado un «mensaje de confianza» sobre los avances tecnológicos y los tratamientos actualmente en desarrollo para combatir los distintos tipos de cáncer y ha agradecido a los profesionales del Servicio Vasco de Salud su «empatía y humanidad». También ha querido enviar un «abrazo y apoyo» a quienes están haciendo frente al cáncer, así como a sus familiares.

Por su parte, Alberto Martínez ha remarcado que Euskadi cuenta con un sistema sanitario potente que atiende las necesidades de los pacientes desde un «enfoque integral» que combina estrategias preventivas, programas de diagnóstico precoz y avances terapéuticos para reducir la incidencia, mejorar la supervivencia y la calidad de vida. El consejero ha remarcado que Euskadi cuenta con un sistema sanitario público con músculo, capaz de dar respuesta integral al reto del cáncer: previniendo, diagnosticando de forma precoz y ofreciendo opciones terapéuticas avanzadas como la protonterapia o las terapias celulares CAR-T. «Nuestro sistema es fuerte, innovador y está en la vanguardia de la oncología europea, pero también cercano, preciso y humano», ha señalado.

Así, ha subrayado que los programas de cribado de cáncer de Osakidetza son una herramienta fundamental en la prevención y reducción de la mortalidad por cáncer. «Hemos mejorado las tasas de supervivencia y se ha reducido la carga de la enfermedad en la población. La política de cribado nos permite detectar casos tempranos y hemos conseguido que la mortalidad de cáncer en adultos jóvenes haya descendido», ha explicado.

Ahora, el adelanto de dos años en la edad universal del cribado de cáncer de mama «busca captar a un grupo por debajo de los 50 años, porque en las personas de riesgo que han tenido antecedentes ya está en los 40 años. El cribado nos ha funcionado muy bien, en la edad que tenemos actualmente, de 50 a 69, hemos alcanzado una cantidad de diagnósticos en fase muy precoz, lo que nos ha permitido aumentar la supervivencia del cáncer de mama». Señala que «hemos visto que, por debajo de 50 años, estaban apareciendo tumores en personas que no tenían antecedentes, y, además, tumores en fases, incluso, avanzadas. Por eso, la idea que tenemos es ampliar el cribado para poder coger el diagnóstico precoz a una serie de personas que, hasta ahora, estaban escapándonos». En declaraciones a este periódico, el consejero ha avanzado también que «la idea es, el año que viene, empezar con los 48 años y, si podemos, viendo cómo es el resultado, ir ampliándolo un poco más todavía».

715 diagnósticos al año

El programa de cribado de cáncer de mama ha realizado más de 2,5 millones de exploraciones desde 1995, logrando diagnosticar cerca de 13.000 tumores, en el 84% de los casos fue posible realizar un tratamiento conservador. En 2024, se detectaron 715 cánceres, la mayoría en estadios muy precoces y buen pronóstico, en mujeres de entre 50 y 69 años, y en mujeres entre 40 y 49 años con antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado. Esta circunstancia y la evidencia de los datos (el de mama es el cáncer más extendido en mujeres), ha llevado a tomar la decisión de rebajar a 48 años la edad del primer cribado de mama en mujeres sin antecedentes, una decisión que «viene a reforzar las políticas de prevención y detección precoz».