Un hombre recibe un suero en el brazo. Jesús Andrade

Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Después de agotar todas las dosis, Salud había restringido su pauta a los grupos de riesgo y a personas que cumplen 65 años, sin inocular a las de una edad superior

A. Ansa

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El Departamento de Salud ha adquirido un ramillete de casi 6.000 vacunas extra para el herpes zóster después de que Osakidetza se quedase prácticamente ... sin 'stock' de estos sueros a mediados del pasado mes de octubre. Ante este escenario, elServicio Vasco de Salud decidió restringir la vacunación contra esta enfermedad y limitó su pauta a a las personas de 65 años –los nacidos en 1960– y a los grupos de riesgo, sin inocularla a las de una edad superior salvo que sean de riesgo.

