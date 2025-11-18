Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios pacientes caminan frente al ambulatorio de Pasai San Pedro. Arizmendi

Osakidetza abre la lista de contratación de psicológos para iniciar su proyecto piloto en 15 ambulatorios

Los candidatos, además de estar graduadas en Psicología, deberán haber cursado un Máster en Psicología General Sanitaria

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:12

Osakidetza abrirá mañana miércoles la lista de contratación de los profesionales de Psicología que se incorporarán en breve a los centros de salud de Euskadi ... y que atenderán los trastornos emocionales leves de la ciudadanía mediante un proyecto piloto que se llevará a cabo en 15 ambulatorios del País Vasco, 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa, Hondarribia).

