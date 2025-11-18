Osakidetza abre la lista de contratación de psicológos para iniciar su proyecto piloto en 15 ambulatorios

Osakidetza abrirá mañana miércoles la lista de contratación de los profesionales de Psicología que se incorporarán en breve a los centros de salud de Euskadi ... y que atenderán los trastornos emocionales leves de la ciudadanía mediante un proyecto piloto que se llevará a cabo en 15 ambulatorios del País Vasco, 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa, Hondarribia).

Concretamente, los psicólogos de Atención Primaria atenderán los trastornos leves o malestares emocionales que interfieren en la vida cotidiana, como puede ser la ansiedad, la depresión o el insomnio, y lo harán a través de una intervención en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas. Este profesional será el referente del bienestar emocional en esta red asistencial y actuará de manera escalonada entre el Medicina de Familia -que será quien derive a su paciente la psicóloga- y la atención especializada que se presta en los centros de Salud Mental extrahospitalarios, destinados a la atención de casos más complejos.

El despliegue de esta nueva figura dará cobertura como experiencia piloto a 15 centros de salud: 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa, Hondarribia); 2 en Álava (Lakuabizkarra, Salburua) y 8 en Bizkaia (Repélega, Castaños, Otxoarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga y Basauri Ariz). Para poder acceder a estas plazas –un total de 9- será necesario además de tener la titulación de Psicología, haber cursado un Máster en Psicología General Sanitaria.

«El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza dan el primer paso para tratar de manera más ágil y accesible a las personas que padezcan malestar emocional, ya que encontrarán atención psicológica en su propio centro de salud de referencia, sin necesidad de desplazarse», han resaltado este lunes en un comunicado desde la consejería que encabeza Alberto Martínez.