Miren Rodríguez: «La gente cree que el obeso tiene la culpa de estar así»

El consumo de redes sociales podría estar relacionado con la gordofobia. Esta es una de las hipótesis que se pueden extraer del estudio que presentó ... ayer la UPV/EHU de su grupo de investigación Media-Iker, en el que el 69,6% de los encuestados creen que «las redes sociales transmiten información negativa o muy negativa de la obesidad». Hoy, en el Día Mundial de la Lucha Contra la Obesidad, Miren Rodríguez, una de las investigadoras de este análisis, apunta que «a pesar de que las evidencias científicas han demostrado que detrás de la obesidad hay muchos factores, mucha gente cree aún que es una cuestión individual». Es decir, que la culpa de padecer obesidad recae en el propio enfermo.

- Cuando hablamos de obesidad, ¿en qué piensa la gente?

- En la imagen, en el aspecto estético. Y eso es algo malo y preocupante, porque la obesidad es una enfermedad que abarca muchísimos otros factores. Es, en definitiva, un problema de salud público.

- ¿Por qué pensamos solo en la imagen?

- Porque es lo que vemos en las redes sociales. La constante comparación entre este cuerpo, el otro... El ideal al que se pretende llegar es, a veces, imposible de alcanzar.

- Buena parte del público objetivo de las redes sociales son menores de edad. ¿Es ahí donde aprenden a estigmatizar a este colectivo?

- Bueno... Desde luego que es un espacio en el que existe una presión social por la apariencia que muestras. Eso es así. Hay comentarios en redes a personas con obesidad muy, muy hirientes y muy crueles.

- ¿Qué casos se le vienen a la cabeza a nivel mediático?

- ¿Los más recientes? Los de la actriz Itziar Castro (fallecida en diciembre de 2023) y la cómica Lalachus. La cantidad de comentarios de repulsa y odio que recibieron por su aspecto físico fue absolutamente desmedida.

Repercusión mediática «Los ataques que recibieron Itziar Castro y Lalachus por su físico en redes sociales fueron totalmente desmedidos»

- Ahora Ibai Llanos, toda una celebridad mundial en YouTube, está mostrando su cambio físico. ¿Ayudan este tipo de ejemplos?

- No estoy siguiendo mucho su evolución, pero sí que en su caso me resulta muy interesante que él mismo ha reconocido que ha sufrido por su imagen. Ahora está hablando mucho de cómo está afectando esta nueva situación suya a su salud y eso es positivo.

- (...)

- Aunque, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y que el propio Ibai señala en varias ocasiones. No todos tienen los mismos medios ni están en su misma situación como para hacer lo que les gusta. Al final, tengo la sensación de que se cree que el obeso está así por su culpa, por sus malos hábitos, por no hacer ejercicio, por comer mucho, etc. En realidad, en la gran mayoría de los casos, nadie sabe qué hay detrás de una persona con obesidad.

- ¿Cuántos casos de depresión pueden estar relacionados con el acoso por estar gordo?

- Incontables. Pensemos en un niño que está en el colegio, por ejemplo, al que le hacen bullying por su aspecto físico. Es terrible. Si el crío no tiene la capacidad de expresar en voz alta el problema de acoso que está padeciendo, el sufrimiento va a ser enorme.

- ¿La presión que se ejerce por el aspecto físico sigue siendo mayor en el caso de la mujer?

- Sí, sin duda. Teníamos esa intuición y lo hemos corroborado con la encuesta. La diferencia entre mujeres y hombres sigue siendo amplia, pero también hemos observado que los hombres soportan cada vez más presión por su apariencia.

Responsabilidad pública «Casi todos los encuestados piden abaratar la comida sana y encarecer los productos ultraprocesados»

- A nivel mediático, ¿qué problemas representa la obesidad?

- Es una enfermedad que está invisibilizada. Me explico. Apenas se ven casos de personas con obesidad liderando. Es una enfermedad asociada a problemas y a cosas negativas.

- ¿La gente sigue pensando que padecer obesidad es una cuestión de responsabilidad individual?

- Es que la imagen negativa que pueden transmitir las redes sociales y los medios de comunicación de la obesidad es porque se sigue asociando a una responsabilidad individual. Y es una percepción errónea, porque la comunidad científica lo ha desmentido, afirmando que es una enfermedad multifactorial.

- ¿Cuáles serían esos factores?

- Biológicos, psicológicos, sociales, medioambientales...

- ¿Cómo percibe la sociedad el tratamiento de la obesidad en las redes sociales?

- Siete de cada diez de los 850 encuestados creen que las redes transmiten información negativa o muy negativa. Además, el 60% señala a Instagram como la que más negatividad vende. Es algo que, en cierto modo, nos esperábamos, porque es una red en la que prima mucho lo visual. Tik Tok, con un 20,5%, es la segunda red social donde, según la encuesta, se identifican más discursos de odio relacionados con la obesidad.

80% de los encuestados cree que la mujer sigue recibiendo mucha más presión social por su aspecto físico.

- En el estudio también se habla de posibles soluciones para combatir la obesidad. ¿Cuáles son las principales propuestas?

- En este caso, inciden más en medidas colectivas e institucionales que individuales. Mire, por ejemplo, entre las más destacadas se encuentra el abaratamiento de los alimentos saludables, que es algo que secunda el 93,8% de los encuestados. También hay un 87,2% que considera que se deberían promover más campañas de concienciación por parte de las instituciones públicas. Igualmente, la gente también pide una mayor regulación con todos los ultraprocesados y con las bebidas energéticas.

- ¿Qué opinan los encuestados sobre el papel de las administraciones en esta lucha?

- El 54,5% afirma no recordar ninguna campaña de concienciación contra la obesidad y entre los que sí se acuerdan, el 80% dice que las han visto de manera puntual.