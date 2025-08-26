Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones

Miramon contará con un nuevo centro médico especializado en medicina deportiva y procesos de rehabilitación de lesiones. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia ... dará luz verde mañana a la solicitud de licencia de obra mayor para que Ammma abra su segundo edificio en el parque tecnológico y el quinto en Gipuzkoa destinado a la ﬁsioterapia, readaptación y traumatología. El proyecto, que ha sido diseñado por el estudio TGA, cuenta con un presupuesto de casi 7,5 millones de euros y la previsión es que las obras arranquen en un mes para comenzar a dar servicio en septiembre de 2027.

El futuro centro, que contará con un total de cinco plantas, dos de ellas bajo rasante, se erigirá en una parcela vacía de 3.225 metros cuadrados situada en el paseo Miramon número 183 que linda en su cara norte con el edificio de FundaciónFabrika y en la sur con las oficinas centrales de Amenabar Construcciones, frente a las Juntas Generales de Gipuzkoa y próxima a Policlínica. Se trata de un solar rectangular con una suave pendiente descendente hacia su lado norte delimitado en sus lados mayores por el paseoMiramon y una vía peatonal que bordea por el este el parque del mismo nombre.

El edificio, de carácter rectangular, contará con una superficie construida de 5.568 metros cuadrados repartidos en una planta baja, dos altas, una semisótano y dos bajo rasante que en el 70% será propiedad de Ammma. En palabras de los promotores, se trata de «un centro integral para el cuidado de las salud, con el objetivo de mejorar los procesos de rehabilitación de lesiones y promover la salud de las personas. Con un equipo formado por profesionales de la salud como médicos, traumatólogos, fisioterapeutas, entrenadores y nutricionistas, el centro ofrece una atención integral y personalizada a cada uno de sus pacientes».

Los gimnasios estarán ubicados en el semisótano y estarán divididos en tres áreas: Rehabilitación, Readaptación y Rendimiento. En la planta baja se ubicarán la mayoría de las consultas tanto médicas como fisioterapéuticas. También el gimnasio para la rehabilitación cardiopulmonar destinada principalmente a pacientes con patologías cardiovasculares y oncológicas. En la planta superior se concentrarán los principales usos administrativos del edificio, como son las oficinas de los trabajadores, las salas de reuniones o los despachos de la dirección o la gerencia del centro.

Las dos plantas bajo rasante estarán íntegramente destinadas al aparcamiento, donde el proyecto plantea la construcción de un total de 72 plazas de estacionamiento para vehículos.

Ammma ampliará de esta manera sus instalaciones con la apertura de su segundo edificio en el parque tecnológico de Miramon y el quinto en Gipuzkoa. Actualmente cuentan también con sedes en los barrios donostiarras del Centro y Bera Bera, además de en Zarautz.

Cuenta con un concepto único de traumatología, fisioterapia y readaptación que ofrece desde el diagnóstico médico profesional hasta un programa de trabajo para la completa rehabilitación del paciente, entre los que se encuentran las jugadoras de Super Amara Bera Bera de balonmano o los del Gipuzkoa Basket. El futbolista David Silva también llevó a cabo su proceso de recuperación de su lesión de cruzado en la rodilla en este centro.