Montaje del futuro edificio especializado en rehabilitación situado en Miramon.

Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones

El Ayuntamiento de San Sebastián aprobará mañana la licencia de obra de construcción del centro médico que abrirá en septiembre de 2027

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 00:12

Miramon contará con un nuevo centro médico especializado en medicina deportiva y procesos de rehabilitación de lesiones. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia ... dará luz verde mañana a la solicitud de licencia de obra mayor para que Ammma abra su segundo edificio en el parque tecnológico y el quinto en Gipuzkoa destinado a la ﬁsioterapia, readaptación y traumatología. El proyecto, que ha sido diseñado por el estudio TGA, cuenta con un presupuesto de casi 7,5 millones de euros y la previsión es que las obras arranquen en un mes para comenzar a dar servicio en septiembre de 2027.

