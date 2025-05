El mejor MIR de Gipuzkoa escoge Cirugía General en Donostia: «Estoy deseando empezar»

El Ministerio de Sanidad abrió a primera hora de ayer el plazo de elección para que los jóvenes médicos elijan la especialidad en la que ... quieren formarse como profesionales. La adjudicación de plazas, que cuatro años después vuelve a llevarse a cabo tanto de manera presencial como telemática, arrancaba a las 9.45. En ese instante, el MIR número 1 de España, un facultativo de origen ruso, daba el pistoletazo de salida a la jornada decantándose por Cirugía Vascular, cuya residencia la realizará en el hospital universitario de Valencia.

Veinte minutos más tarde llegaba el turno del mejor expediente guipuzcoano, Xabier Elósegui, usurbildarra de 25 años, que optaba por formarse en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Desarrollará su residencia en el Hospital Donostia. «Estoy deseando empezar ya desde febrero», aseguraba ayer a este periódico el joven facultativo, que en el examen celebrado el pasado mes de enero logró el puesto 36 de los casi 15.000 aspirantes que se presentaron a la prueba. Su aita, el cirujano José Luis Elósegui, siempre ha sido su referente, por lo que la vocación le llega desde bien pequeño. «Me viene de casa, lo que he aprendido con mi padre me gusta. La gente muchas veces dice que con ese buen número podría coger especialidades más cómodas, que tengan otras perspectivas, pero lo mejor es mantenerse con lo que a uno le gusta y así lo he pensado hacer», reconocía el estudiante, que arrancará su formación la primera semana de junio.

Al igual que Elósegui, ayer también fue el turno de selección para la tolosarra Arantxa Garicano, la 50 mejor clasificada en este examen a nivel estatal y el segundo mejor expediente del territorio. En su caso se ha decantado por Cardiología, cuya formación la llevará a cabo también en el hospital de la capital guipuzcoana.

Durante la primera jornada de elección, los aspirantes ocuparon las primeras 47 de las 427 que oferta Osakidetza para esta convocatoria. El primero en decantarse por realizar su formación en el ServicioVasco de Salud fue el chico que mejor nota sacó en Euskadi. Obtuvo el puesto 35 y se ha decantado por Medicina Interna en el hospital de Galdakao.

Al igual que ocurriera en la edición del pasado año, la tónica se ha repetido este año en el País Vasco.La primera especialidad en agotar sus plazas fue la de Cirugía Plástica y Reparadora. Los tres destinos para formarse en esta rama médica en las diferentes unidades docentes de Osakidetza se ocuparon en apenas una hora. También se cubrieron a lo largo de la tarde las seis plazas para Dermatología, otra de las disciplinas más atractivas para los jóvenes facultativos. Prueba de ello es que a nivel estatal también se llenaron todos los destinos para instruirse en esta especialidad, un total de 131.

También ayer por la tarde Euskadi logró ocupar la primera de las plazas que tiene destinadas a formar futuros médicos de familia, la especialidad con mayor carencia de profesionales en la actualidad tanto en la sanidad vasca como en la de otras comunidades autónomas. Osakidetza dispone este año de un total de 115 plazas formativas de Medicina Familiar y Comunitaria. En el conjunto del país solo se han decantado hasta el momento por esta rama médica cuatro jóvenes facultativos.

El Ministerio de Sanidad continuará hoy con la asignación de destinos para los nuevos residentes. Cada día 700 futuros galenos realizan su elección, 350 por la mañana y otros tantos en el turno vespertino. El proceso, que tras cuatro años vuelve a ser tanto presencial como telemático, se alargará hasta el próximo miércoles 28. Una vez realizada la adjudicación, los aspirantes se incorporarán a los centros sanitarios el 5 y 6 de junio.