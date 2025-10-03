Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de médicos frente al Hospital Donostia el pasado 13 de junio.

Los médicos vuelven hoy a la huelga para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

Los facultativos se concentrarán esta mañana frente al Hospital Donostia y el ambulatorio de Amara Berri

A. I.

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:45

Los médicos vuelven hoy a la huelga para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión. El Sindicato ... Médico de Euskadi (SME) se ha sumado a la convocatoria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Los facultativos se concentrarán a las 11.00 horas frente al Hospital Donostia y una hora después ante el ambulatorio de Amara Berri. Los paros pueden afectar a consultas y operaciones quirúrgicas previstas para esta jornada.

