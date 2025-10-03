Los médicos vuelven hoy a la huelga para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad y reclamar un texto propio para la profesión. El Sindicato ... Médico de Euskadi (SME) se ha sumado a la convocatoria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Los facultativos se concentrarán a las 11.00 horas frente al Hospital Donostia y una hora después ante el ambulatorio de Amara Berri. Los paros pueden afectar a consultas y operaciones quirúrgicas previstas para esta jornada.

La convocatoria de hoy supone el segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio. Según ha informado el SME. «el objetivo de la huelga es aunar fuerzas entre las distintas organizaciones, para conseguir una Mesa de Negociación y un Estatuto Marco propios para el personal médico y facultativo». A su juicio, este último debe incluir sus principales reivindicaciones, «tal y como ya trasladamos al Ministerio de Sanidad en el documento elaborado conjuntamente con los demás integrantes de APEMYF (Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo)».

Estas son sus principales reivindicaciones:

A+: Se debe reservar el acceso al grupo más alto de la clasificación a personal médico y titulados/as superiores atendiendo a su función y la responsabilidad exigida en el ámbito de su actuación.

Eliminación progresiva de la Jornada Complementaria Obligatoria: Todo tiempo trabajado más allá de la jornada ordinaria (35 horas) ha de ser VOLUNTARIO e incentivado con una retribución adecuada y descansos compensatorios justos. Para ello proponemos su eliminación progresiva en los próximos 3 años.

Guardias: La suma de jornada ordinaria y extraordinaria no podrá exceder de las 17 horas ininterrumpidas. Las localizadas deben reconocerse como tiempo trabajado a todos los efectos (descansos, compensaciones…).

Reconocimiento de la penosidad, riesgo para la salud y dificultad de conciliación (nocturnos, festivos) del personal facultativo que trabaja a turnos.

Consideración del riesgo de nuestra profesión a efectos de su inclusión en un régimen especial de la S.S.

Representación: Ámbito propio de negociación desde la instancia estatal hasta la autonómica dada nuestra singularidad mediante constitución de una Mesa Sectorial del Personal Médico y Facultativo, INDEPENDIENTE de la Mesa General de Negociación en las materias que le son propias.

OPEs: Con carácter general se realizarán mediante concurso de méritos.

Jubilación: Posibilidad de acceso anticipado sin pérdida de poder adquisitivo mediante reconocimiento de las actividades de riesgo y el cómputo del 100% de la jornada extraordinaria.

Pagas extraordinarias: Deben incluir no solo una mensualidad sino los trienios y todos los complementos.

Complemento de Docencia para el personal facultativo encargado de formar a los MIR.

Carrera profesional: Reconocimiento de toda la actividad profesional incluyendo los años de formación MIR.

Guardias MIR: Salvo acuerdo voluntario del residente no podrán superar las 4 al mes y solo una de ellas puede coincidir en sábado, domingo o festivo. Su retribución será al menos el 150% de la retribución de la hora ordinaria.

Representación MIR Creación en cada Comunidad Autónoma de un Comité de Empresa MIR conformado exclusivamente por residentes elegidos mediante elecciones cada 4 años.