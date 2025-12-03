Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sale de las urgencias hospitalarias con una mascarilla. R. GUTIÉRREZ

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

Ministerio de Sanidad y autonomías aplicarán un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe ... alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron hoy y que será de aplicación directa en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  7. 7 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  10. 10 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe