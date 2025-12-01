Las listas de espera de Osakidetza, centro por centro

La evolución de las listas de espera sanitarias en Euskadi deja una fotografía desigual, aunque con señales de ligera mejoría en la cirugía programada. Entre ... mayo y noviembre, el tiempo medio para ser intervenido se ha reducido cinco días en Gipuzkoa, pasando de casi dos meses a 54 jornadas. Esta tendencia positiva se percibe con fuerza en Alto Deba, Mendaro y Zumarraga, donde los descensos oscilan entre los 5 y los 13 días. En Donostialdea, en cambio, la situación apenas varía. Y en el extremo opuesto, Bidasoa refleja un empeoramiento notable, superando ya los dos meses de demora.

El volumen de pacientes en espera para operarse se mantiene prácticamente inalterado en la red de Osakidetza. A cierre de noviembre, 7.867 guipuzcoanos aguardan una intervención quirúrgica, apenas siete más que medio año atrás. Esta estabilidad llega pese a las oscilaciones internas entre comarcas, que muestran realidades muy distintas: desde hospitales que logran aliviar la presión asistencial hasta otros donde el retraso sigue creciendo.

En consultas externas y pruebas complementarias, el panorama también presenta contrastes. Algunas OSI mejoran de forma sostenida, mientras otras registran incrementos significativos en la demora, en especial en servicios muy concretos. Los gráficos que acompañan esta información permiten visualizar estos movimientos con claridad: dónde baja la espera, dónde sube y qué centros concentran los mayores cambios del semestre.