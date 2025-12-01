Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las listas de espera de Osakidetza, centro por centro

La espera para ser operado en Osakidetza se reduce en cinco jornadas y se sitúa en 54 días

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

La evolución de las listas de espera sanitarias en Euskadi deja una fotografía desigual, aunque con señales de ligera mejoría en la cirugía programada. Entre ... mayo y noviembre, el tiempo medio para ser intervenido se ha reducido cinco días en Gipuzkoa, pasando de casi dos meses a 54 jornadas. Esta tendencia positiva se percibe con fuerza en Alto Deba, Mendaro y Zumarraga, donde los descensos oscilan entre los 5 y los 13 días. En Donostialdea, en cambio, la situación apenas varía. Y en el extremo opuesto, Bidasoa refleja un empeoramiento notable, superando ya los dos meses de demora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las listas de espera de Osakidetza, centro por centro

Las listas de espera de Osakidetza, centro por centro