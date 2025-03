Euskadi acoge desde ayer hasta el viernes una nueva edición del Congreso Europeo de Imagen Molecular, donde se expondrán las últimas tendencias en este campo ... de la ciencia que consiste en analizar los procesos del organismo a nivel molecular para anticipar enfermedades o respuestas a terapias. Jordi Llop, investigador principal del Laboratorio de Radioquímica e Imagen Nuclear del CIC biomaGUNE, en Donostia, preside la vigésima edición del congreso.

– ¿Qué es la imagen molecular?

– Son una serie de técnicas que nos permiten ver qué pasa dentro de un cuerpo humano o cualquier otro organismo vivo como un animal. Nos permite ver qué forma tienen las cosas y qué está pasando dentro del organismo a nivel fisiológico y molecular. Es decir, no solo qué forma tienen las cosas sino qué está pasando en el proceso, por ejemplo, del desarrollo de una enfermedad o en el proceso de curar una enfermedad.

– ¿Qué tipo de técnicas?

– Engloba muchísimas. Algunos tipos de tomografías, la imagen por resonancia magnética, por ultrasonidos, ecografía... Incluso imagen óptica y por fluorescencia. Cubre muchas modalidades de imagen. No es una sola técnica, son muchísimas y no se solapan, se complementan entre ellas.

– ¿Qué aplicaciones tiene?

– Desarrollamos agentes que nos pueden ayudar a diagnosticar precozmente enfermedades, o también agentes que nos permiten ver cómo un paciente responde a una determinada terapia mucho antes de que esa terapia le produzca unos síntomas visiblemente clínicos. Son técnicas que permiten actuar mucho más rápido ante un diagnóstico. También nos permite conocer mejor qué es lo que está pasando en determinadas enfermedades. Por ejemplo, el alzhéimer es una enfermedad muy desconocida en la que pasan muchas cosas a la vez que acaban desencadenando en unos síntomas clínicos. Entonces, la mejor manera de investigarlo es utilizando técnicas de imagen molecular.

– ¿Entonces, se podrían detectar indicios de alzhéimer con antelación?

– Claro. Antes de que un paciente de alzhéimer no recuerde cómo volver a casa, 20 años antes, ya se están produciendo cambios en el cerebro que no son visibles aparentemente, pero las técnicas de imagen molecular permiten ver esos cambios. Entonces, eso es lo que nos permite hacer un diagnóstico precoz y, con lo cual, cuando haya tratamientos o cuando se aplican tratamientos de control, no de curación de la enfermedad, se pueden aplicar antes, con mejores resultados. Sería identificar procesos que acabarán desencadenando una enfermedad de alzhéimer clínicamente visible.

– ¿Hoy en día, dónde se puede encontrar esta ciencia? ¿Solo en los laboratorios?

– No, para nada. En los hospitales normales se utiliza la imagen molecular, pero con un número limitado de aplicaciones. Nosotros estamos trabajando para ampliar ese margen de aplicación.

– ¿En qué se trabaja actualmente en el CIC biomaGUNE?

– Tenemos una unidad de imagen preclínica, eso quiere decir que trabajamos con animales de experimentación. Estamos trabajando en lo que son enfermedades neurodegenerativas. El desarrollo de tratamientos para alzhéimer, para diferentes tipos de cáncer, y tenemos una línea fuerte, que es de otro investigador, en enfermedades cardiovasculares que afectan también a la zona pulmonar. Lo ensayamos con animales experimentales antes de que pase a fase clínica con pacientes humanos.

– ¿Cómo está posicionada Donostia en cuanto a imagen molecular?

– Somos punteros. Tenemos uno de los centros más capaces a nivel preclínico en España y es una referencia a nivel europeo.

– ¿Entonces, por qué celebrar el congreso en Bilbao?

– El congreso de 2018 se celebró en San Sebastián, en el Kursaal, así que no querían repetir sede apenas siete años después. Manteniendo el contexto del País Vasco, lo hemos llevado a Bilbao como alternativa. No querían repetir tan pronto la sede de San Sebastián porque nunca se ha repetido una. Se han celebrado veinte ediciones en veinte sedes diferentes.

– Centrándonos en el congreso, ¿qué supone organizar una cita así?

– Son foros fundamentales, sobre todo para ponerle cara a la gente, para verte con ellos, para decidir estrategias de futuro. Posiblemente plantearnos proyectos más ambiciosos, colaborativos. Cuando has visto a una persona cara a cara, yo siempre lo digo, la relación cambia. Es mucho más cercana, y cuando es una relación mucho más cercana, es mucho más fácil plantear proyectos a nivel europeo, más multidisciplinares.

– Y organizar dos en Euskadi en tan poco tiempo…

– Es muy importante porque la unidad de imagen que tenemos es muy buena. Este tipo de eventos ponen a la ciudad, a la comunidad y al País Vasco en el mapa. Todo el mundo sabe ahora dónde están Bilbao y San Sebastián, y que aquí se hace imagen molecular. Es importante para la ciencia y la tecnología.