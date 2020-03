Jesús Loza, exdelegado del Gobierno en Euskadi, 14 días de aislamiento Jesús Loza, junto a la ministra Isabel Celaá, en la toma de posesión de Denis Itxaso en Vitoria. / Blanca Castillo El político socialista se encuentra asintomático en su domicilio desde este domingo, cuando se le notificó que había estado en contacto con uno de los médicos que ha dado positivo en Álava NURIA NUÑO Lunes, 2 marzo 2020, 10:53

Jesús Loza ha estado en contacto con uno de los tres médicos que trabajan en Álava y que han dado positivo al coronavirus en Euskadi. Aunque se encuentra asintomático, como en tantos otros casos, se ha optado por extremar las medidas de seguridad y se ha puesto en cuarentena como medida preventiva. En la práctica, esto significa aislarse durante dos semanas en casa para evitar la expansión del virus, según ha confirmado el propio exdelegado del Gobierno a EL CORREO.

El veterano socialista se había incorporado el pasado 13 de febrero a su plaza de hematólogo en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tras ser relevado en el cargo por Denis Itxaso. La toma de posesión se realizó hace apenas unos días, este viernes, y en ella participaron Loza, Itxaso, la ministra Isabel Celaá y varias decenas de invitados. «Apenas llevaba quince días trabajando y justo ayer me comunicaron que era una de las personas que había estado en contacto con uno de los médicos que ha dado positivo por lo que debo estar catorce días en aislamiento», explica el facultativo.

Ese contacto se produjo el pasado martes, 25 de febrero, durante una reunión que se celebró en el Hospital Universitario de Álava (HUA) en su sede de Txagorritxu, donde tiene su plaza el exdelegado del Gobierno. «Esa jornada varios médicos mantuvimos un encuentro de trabajo dentro de la actividad ordinaria del centro y, al parecer, un compañero de los que ha dado positivo estaba allí presente», ha indicado.

A Loza se le puso en conocimiento de esta circunstancia este domingo. Desde entonces, permanece en su domicilio en aislamiento. «No presento síntomas. Tengo que tomarme dos veces al día la temperatura y esperar. Si no hay síntomas, no sería preciso realizar la prueba -agrega-. Eso sí, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. El coronavirus es una gripe más, lo que ocurre es que el grado de contagio es mayor y un hospital, como centro de trabajo, siempre es un lugar más sensible», ha apuntado, al tiempo que ha pedido a la población que siga las recomendaciones realizadas por el Departamento de Salud.

El exdelegado del Gobierno en el País Vasco ha indicado que, pese a la cuarentena, intentará realizar alguna actividad laboral a distancia. «Hay más profesionales en aislamiento, de modo que vamos a hablar con la dirección para ver si es posible trabajar desde casa para que nuestra falta se note lo menos posible».