Isabel Aguirrezabala: «Me ha cambiado la vida, los kilos... estoy limpia y feliz»

A pesar de que Isabel Arrizabalaga trataba de hacer vida normal, su salud gastrointestinal no se lo permitía. «Estaba en un sitio y de pronto tenía que salir corriendo a buscar un baño o iba en el autobús y me tenía que bajar en cualquier parada antes de llegar porque sentía que no aguantaba», recuerda esta actriz de teatro amateur que «cuando salía al escenario no dejaba de pensar 'Me puede pasar otra vez en cualquier momento'».

A ello se sumaba una sintomatología de «inflamación abdominal, ganas continuas de ir al baño, sensación de que no vaciaba del todo...». Lo achacó a las intolerancias y se privó del gluten, de la lactosa, pero «incluso sin comer, seguía siendo incontrolable». En todo ese tiempo, Isabel se sometió «a todos los cribados de cáncer de colon de Osakidetza» y «en todos siempre me daba negativo». Ello le hacía «estar tranquila», pero «sentía que algo no iba bien en mi cuerpo». Algo que, además, «afectaba mi vida diaria», lo que le llevó a tomar cartas en el asunto: «No podía seguir así».

El acto Organizan Policlínica Gipuzkoa y El Diario Vasco.

¿Cuándo? Esta tarde, a partir de las 19.00 h.

¿Dónde? En el Auditorio del Estadio de Anoeta (acceso por la puerta 0).

¿Cómo seguirla? De forma presencial, con entrada libre hasta completar aforo. El evento también se podrá seguir vía online a través de diariovasco.com y el canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa.

Llegó al Servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa donde, «atendiendo a su clínica de urgencia defecatoria y tenesmo rectal, decidimos completar el estudio haciendo dos pruebas»: una gastroscopia, que «salió bien», y una colonoscopia que constató la presencia de «un pólipo de gran tamaño en la unión rectosigmoidea, en la parte final del intestino grueso», recuerda el doctor Fran Zozaya, especialista de dicha unidad, y a quien Isabel se refiere como «mi ángel de la guarda».

Y es que la paciente recuerda que, si bien esa masa «enorme de unos seis centímetros, aparentemente no era mala», de no haber tomado la decisión de acudir al médico «la suerte podría haber sido otra. Me dijeron que con el tiempo podría haber cambiado y el pólipo ya llevaba ahí entre tres y cinco años, no había salido de un día para otro».

Un tratamiento avanzado

Una vez completado el diagnóstico, el equipo del Servicio de Aparato Digestivo consideró que «por el tamaño y las características del pólipo, Isabel era subsidiaria de beneficiarse de la técnica de disección submucosa». Se trata de un tratamiento novedoso que, enmarcado en la cirugía endoscópica, permite «hacer la resección en bloque», es decir, quitar el pólipo «en un único fragmento, permitiendo un estudio al microscopio mucho más certero».

En cuanto a los beneficios para el paciente, y dado que se trata de un «tratamiento curativo mínimamente invasivo, sin cicatrices y con recuperación inmediata», cabe destacar que Isabel «al día siguiente ya estaba en casa y haciendo vida normal». La paciente recuerda la operación como «una colonoscopia, pero más larga» con unos resultados «maravillosos. Me ha cambiado la vida, los kilos... todo. Estoy limpia y feliz».

No es para menos, dado que su vida cambió radicalmente tras la operación: «De ir siete u ocho veces al baño diariamente, haber adelgazado y sentirme sin energía, ahora todo lo que como me entra genial. Voy bien al baño, una o dos veces al día y noto que he recuperado la energía, las ganas, la ilusión...».

El proceso le deja un aprendizaje vital y es el mensaje que desea transmitir a quien, como ella, sentía que algo no iba bien: «Muchas veces oímos al cuerpo, pero sin escucharlo. No vale escudarse en que son cosas de la edad y para qué, y menos con las maravillosas técnicas que hay hoy en día». Por ello, emplaza a todo el mundo a que «si ves que en tu cuerpo hay algo que no funciona, hay que mirárselo y no ignorarlo. Es importante escucharlo para prevenir y poder seguir viviendo la vida a tope, pero con calidad de vida. Algo que yo he podido recuperar».

El papel de la endoscopia

La importancia de la detección precoz y de saber identificar las señales de alerta será uno de los temas que se tratarán en el Aula de Salud de esta tarde. 'Salud digestiva en primera persona: el papel de la endoscopia' es el título de este evento abierto al público en el que diversos especialistas del Servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa -los doctores Juan Arenas, Julyssa Cobián, Laura Olondris y el propio Fran Zozaya- compartirán información valiosa sobre el cuidado de la salud digestiva, pasando por las técnicas diagnósticas y curativas disponibles. Asimismo, habrá un coloquio posterior moderado por Irantzu Susperregui, directora médica de Policlínica Gipuzkoa, en el que el público podrá exponer sus dudas y resolver sus inquietudes.