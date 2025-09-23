Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total

Un equipo de investigadores españoles ha diseñado una vacuna de nueva generación contra la covid-19 que entre sus principales virtudes logra la inmunización total ... del paciente contra la infección por este coronavirus, ya que bloquea por completo al SARS-CoV-2 desde su llegada al cuerpo, con lo que impide que se replique y propague por el organismo.

La eficacia y seguridad de la vacuna, diseñada por el equipo del Centro Nacional de Biotecnología liderado por el virólogo Luis Enjuanes, se han probado ya en experimentos preclínicos realizados en lo que se conoce como ratones humanizados, roedores que están genéticamente modificados para tener las características del sistema inmunitario humano. A partir de ahora el modelo tendría que pasar a la fase clínica, para ser testada en humanos.

La base de la vacuna son réplicas del SARS-CoV-2 a las que se le han eliminado seis genes especialmente implicados en su virulenta propagación viral por el organismo y su administración se realiza por la nariz. La pruebas realizadas con diferentes variantes del coronavirus, incluidas las más actuales, han demostrado que con la primera dosis se logra un 60% de protección y tras la segunda administración la protección es del 100%.

La fórmula permite bloquear la infección en la misma nariz, pues frena la expansión del virus en las mucosas respiratorias, que son precisamente su habitual puerta de entrada en el organismo. Los resultados del trabajo trasladados por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) indican que esta vacuna logra una «inmunización esterilizante», total, pues los niveles del virus tras su administración son indetectables tanto en las muestras nasales como pulmonares.

El equipo de Luis Enjuanes añade otra serie de ventajas de su diseño sobre la mayoría de las actuales vacunas comercializadas contra la covid-19, además de la garantía de un blindaje total. La primera es que los «replicones» defectuosos del ARN del SARS-CoV-2 que componen su suero tienen una alta capacidad de replicarse en el interior de las células, por lo que permite reducir la dosis de vacuna precisa para lograr la efectividad. La segunda, que al no tener una vía invasiva (inyección) facilita su uso en campañas de vacunación.

Pero el resultado de los experimentos apunta a otras dos virtudes importantes del nuevo diseño. La primera sería su flexibilidad a la hora de adaptarse a un virus con frecuentes mutaciones y variantes. Según los investigadores, actualizar sus «replicones» a las variantes principales que circulan en cada momento, para garantizar su eficacia, sería «fácilmente realizable» en solo dos o tres meses.

La segunda es que consideran que su producto puede ser más eficaz para frenar las infecciones en las personas mayores, entre quienes las vacunas actuales tienen una efectividad más débil.