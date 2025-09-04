Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La doctora Leire Bejarano, en uno de los laboratorios de Biogipuzkoa. Gorka Estrada

Una investigadora de Biogipuzkoa recibe una beca de 1,5 millones para estudiar la metástasis cerebral

Las ayudas ERC premian la excelencia científica y las investigaciones de vanguardia en Europa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:50

La doctora Leire Bejarano, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, perteneciente a la OSI Donostialdea, ha obtenido una beca del Consejo Europeo de Investigación valorada ... en 1,5 millones de euros para desarrollar el proycto Metavasc, que busca encontrar los determinantes vasculares que puedan explicar el desarrollo de metástasis cerebrales. Esta ayuda servirá para estudiar de una manera innovadora el papel de los componentes vasculares en el desarrollo temprano y avanzado de la metástasis cerebral para poder así llevar ese conocimiento a la práctica clínica.

