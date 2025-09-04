Una investigadora de Biogipuzkoa recibe una beca de 1,5 millones para estudiar la metástasis cerebral

La doctora Leire Bejarano, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, perteneciente a la OSI Donostialdea, ha obtenido una beca del Consejo Europeo de Investigación valorada ... en 1,5 millones de euros para desarrollar el proycto Metavasc, que busca encontrar los determinantes vasculares que puedan explicar el desarrollo de metástasis cerebrales. Esta ayuda servirá para estudiar de una manera innovadora el papel de los componentes vasculares en el desarrollo temprano y avanzado de la metástasis cerebral para poder así llevar ese conocimiento a la práctica clínica.

«Recibir una ayuda ERC es un inmenso honor y una gra oportunidad para establecer mi propia línea de investigación», ha celebrado Bejarano, que se muestra «muy agradecida» por esta beca que le permitirá «poder avanzar el conocimiento sobre la metástasis cerebral y, en un futuro, ofrecer nuevas oportunidades para los pacientes que sufren esta enfermedad.

Leire Bejarano es licenciada en Biotecnología por la Universidad de Salamanca y Doctora en Biociencias Moleculares por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Lausana (Suiza) y, recientemente, se ha incorporado a Biogipuzkoa mediante el programa Ramón y Cajal. Durante su carrera académica, ha publicado varios artículos científicos en revistas de gran prestigio y ha obtenido financiación en convocatorias competitivas.

Las ayudas concedidas por la ERC premian la excelencia científica y las investigaciones de vanguardia en Europa. Este año 13 de estas ayudas se han concedido a proyectos presentados desde España en el área de Ciencias de la Vida de las 137 concedidas en todo el continente.

Es la segunda vez que una investigadora de Biogipuzkoa recibe una beca de este tipo. Los hizo con anterioridad en noviembre de 2023 la ingeniera Amaia Cipitria para desarrollar el proyecto Dormatrix, cuyo objetivo principal es modelar la latencia del cáncer de mama como un fenómeno emergente colectivo utilizando biomateriales y sistemas de microfluídica.