El Hospital Donostia imparte talleres semanales para formar a familiares sobre el ictus

Al padre de Leire le dio un ictus el pasado 3 de octubre. «Lo primero es el miedo, la incertidumbre, el no saber qué va ... a pasar, si va a poder andar o no... No sabes qué hacer ni cómo enfrentarte a una situación de este tipo». Este jueves fue una de las asistentes a los talleres semanales que el Hospital Donostia imparte a familiares y pacientes para formar acerca del ictus y otras lesiones como el daño cerebral adquirido.

Arantza López de Turiso es enfermera del servicio de Neurología del centro y la coordinadora de esta 'Escuela de familias para pacientes con ictus'. «Son charlas de entre media hora y 45 minutos en la que les explicamos los cuidados básicos en el hospital y esas actividades que pueden ir haciendo para intentar estimular de manera un poco precoz esas capacidades que han perdido por el ictus. Al principio invitábamos solo a familiares de pacientes que estaban en planta, pero ahora hemos visto realmente la necesidad de implicar al propio paciente en su propio cuidado y ponerlo en el centro», explica.

Lo habitual, dice la profesional, es que los asistentes acudan «un poco asustados» a estas charlas, donde «les explico cómo manejarse en el periodo más agudo, pero que luego pueden utilizar también en casa: cómo levantarse, lavarse los dientes, las manos, ducharse...». Por ejemplo, «si lo que no muevo es el lado izquierdo, voy a intentar integrar ese brazo a la hora de lavarme los dientes sujetando la pasta. Cuanto más cerca del daño cerebral se empiece a estimular esa parte, más fácil es luego que se pueda recuperar».

Los talleres se imparten desde hace seis meses y la respuesta por parte de las familias «siempre es de agradecimiento. Como decía uno de los asistentes, son cosas que sabes pero te viene bien que alguien te las refuerce para saber realmente que lo estás haciendo bien».