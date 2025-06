El Hospital Donostia es el centro no trasplantador con más donaciones de órganos Un total de 269 personas accedieron a un trasplante de órganos el pasado año en Euskadi; 71 de médula ósea se llevaron a cabo en el hospital guipuzcoano

En España existen 185 hospitales autorizados para obtener órganos, de los que 145 no tienen un programa de trasplante pero sí que hacen la labor ... de la donación. Son los denominados centros no trasplantadores que, a pesar de no llevar a cabo este tipo de procesos, son cruciales a la hora de identificar y manejar posibles donantes, además de desarrollar procedimientos para mantener la viabilidad de los órganos. Uno de ellos es el Hospital Donostia, que es el centro del Estado donde más donaciones de órganos se han realizado en la última década con un total de 536.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció ayer la labor de hospitales como el guipuzcoano, a los que considera «imprescindibles en la elevada actividad de donación y trasplante de nuestro país. Sin ellos, muchas personas no tendrían la oportunidad de ser donantes al final de sus vidas, ni muchos pacientes lograrían esa segunda oportunidad que supone el trasplante». Lo hizo con motivo del Día Nacional del Donante, una actividad, la de la donación de órganos, que ha crecido un 50% en España durante la última década, superando las 23.000. De ellos, 8.821 se realizaron en hospitales sin programa de trasplante, lo que supone un incremento del 62 % respecto a 2014, según los datos aportados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Los diez que han registrado una actividad más elevada en este tiempo han sido el Hospital Donostia (536); el de Navarra (436); el Virgen de la Victoria de Málaga (368): el de Cáceres (275); el de Castellón y el de León, ambos con 271; el Hospital Universitario de Araba-Txagorritxu (269); Torrecárdenas (263); el Consorcio H.G.U de Valencia (214); y el Hospital Universitario de Burgos (208). La ministra García destacó que el crecimiento en la actividad de donación de órganos en el Estado ha marcado «un hito». Si en 2014 fueron 1.682 las personas que donaron sus órganos tras fallecer, sólo diez años después se registraron 2.562 donantes, lo que supone un incremento del 52%. En esta década, han sido 23.064 las personas que han donado sus órganos. «Creo que podemos estar orgullosos de la sociedad que tenemos», celebró la titular de Sanidad. En cuanto a los datos del pasado año, Euskadi se mantiene, pese a la pandemia, en su tasa media anual por encima de los 50 donantes por millón de población. En 2024 un total de 269 pacientes acudieron a un trasplante de órganos en el País Vasco, lo que supone una tasa de 121 trasplantes por millón de personas. En el sistema sanitario vasco solo se realizan dos tipos de trasplante, el de riñón y el de hígado. Ambos se llevan a cabo en el Hospital de Cruces. Para los de corazón y pulmón se deriva a los pacientes al Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Por su parte, el Hospital Donostia es el centro de referencia para el trasplante de médula ósea para las comunidades del norte de España. En 2024 se llevaron a cabo un total de 71 trasplantes alogénicos. «Queremos agradecer a todas aquellas personas donantes y familiares que con un acto altruista, libre y voluntario hacen que la persona que espera un órgano pueda mejorar su calidad de vida», celebran desde Alcer Gipuzkoa.

