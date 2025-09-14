Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mural de la asociación de Tolosaldea Buru Bihotzez Elkartea. Iñigo Royo
El árbol de la ciencia

Alzheimer, punto de inflexión

Asistimos a un cambio de paradigma largamente esperado

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:52

Esta semana se conmemora el Día Mundial del Alzhéimer. Cuatro noticias recientes reflejan el incesante trabajo investigador. Primero: Se han identificado más genes y proteínas ... que ratifican la complejidad de la enfermedad y podrían ser futuras dianas terapéuticas. Segundo: Un estudio con 280.000 personas seguidas durante 7 años mostró que la incidencia de demencia era un 20% menor en quienes se vacunaron contra el herpes zóster. Tercero: La demencia se asocia con bajos niveles de litio en el cerebro y la administración de orotato de litio revirtió los síntomas y la patología en ratones. Otra sal de litio, el carbonato, se emplea para tratar el trastorno bipolar con un riguroso control analítico para evitar efectos adversos. Cuarto: La estrategia de reposición de fármacos, propiciada por la IA, sugirió que dos medicamentos contra el cáncer (letrozol e irinotecán) y uno contra el colesterol (obicetrapib) podrían funcionar en el alzhéimer. Estos hallazgos preliminares deben confirmarse con más experimentos. Hasta entonces, no se vacunen contra el herpes (a menos que lo aconseje su médico) ni tomen los fármacos mencionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alzheimer, punto de inflexión

Alzheimer, punto de inflexión