Bolsa de cannabis. Reuters

El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Consejo de Ministros ofrece una alternativa para los pacientes que no responden a tratamientos convencionales, siempre que un médico especialista lo considere

David Hernández

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:19

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta ... del Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes, ante la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple, son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

