El gasto de la atención sanitaria a personas sin residencia legal en Euskadi sube un 54%

La creciente llegada de personas migrantes a Euskadi, tanto con residencia legal como sin ella, tiene un impacto directo en los servicios públicos que ... se prestan a todos los ciudadanos, y el ámbito de la Salud no es una excepción. De hecho, el gasto público que el Gobierno Vasco debe afrontar para la atención sanitaria de estas personas que llegan en busca de una vida mejor no ha dejado de crecer en los últimos seis años. Según datos que acaba de hacer públicos el Departamento de Salud, solo en atender a las personas sin residencia legal en Euskadi –que no por ello dejan de tener acceso a una sanidad universal– en 2024 se alcanzó por primera vez la cifra de los 45 millones de euros.

La cantidad en sí puede no decir mucho, pero si se compara con los años precedentes se aprecia cómo la tendencia marca una clara línea ascendente. Esos 45 millones son un 166% más que lo invertido por Salud en este apartado en 2022 (16,9 millones) y un 54% más que el gasto registrado en 2023 (29,1 millones). Si nos retrotraemos a 2019, el primer año del que la consejería ofrece datos en una respuesta parlamenaria a la representante de Vox, el aumento con respecto a 2024 es del 454%, al pasar de 8,1 millones a los citados 45 millones. La respuesta del consejero de Salud, Alberto Martínez, no realiza ninguna valoración sobre esta atención a personas sin residencia legal ni entra en definir el perfil de estos pacientes –que podrían ser migrantes sin recursos o también turistas adinerados que reciben atención en Osakidetza durante un viaje, por ejemplo– y se limita a detallar las cifras del gasto anual desde 2019 a 2024. Lo hace dividiendo los datos en cuatro apartados: hospitalización, urgencias no ingresadas, consultas primeras y sucesivas, y consultas de atención primaria. En los cuatro campos se produce un incremento del gasto respecto al año anterior. En 2024, la mayor partida de gasto se destinó a hospitalización de estas personas sin residencia legal, con un total de 24,8 millones. Le siguió el gasto en consultas primeras y sucesivas, con 9,7 millones. Por detrás aparece el gasto en urgencias no ingresadas, con 5,9 millones, y cierra la lista las consultas de atención primaria, con 4,4 millones. En los datos desglosados por OSI, la de Donostialdea es la que presenta las cifras más elevadas de Gipuzkoa, como es lógico porque es la que más pacientes atiende con diferencia. La segunda en gasto es Debabarrena.

