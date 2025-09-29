Euskadi planta a la ministra de Salud y no acudirá al consejo interterritorial hasta que atienda sus peticiones. El consejero Alberto Martínez toma esta decisión ... ante la «la falta de diálogo efectivo» con el Ministerio que encabeza Mónica García, que no ha atendido «ninguna» de sus propuestas para paliar el déficit de profesionales sanitarios.

Martínez ha anunciado esta decisión en su comparecencia este lunes por la mañana en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, en la que ha denunciado la falta de respuesta por parte del Ministerio en un contexto de déficit de profesionales que afecta no solo a Euskadi sino a toda Europa y que es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. «Considerando la falta de respuestas significativas del Ministerio de Sanidad a nuestras peticiones y la importancia de un diálogo efectivo para abordar los desafíos de salud, hemos decidido no participar en el Consejo Interterritorial de Salud hasta que se restablezca una comunicación constructiva y se atiendan nuestras preocupaciones«, ha anunciado Martínez.

El consejero ha fundamentado esta decisión en la «falta de diálogo efectivo, ya que el Ministerio no ha ofrecido respuestas concretas que permitan avanzar en un marco de cooperación real; en la pérdida de confianza por ausencia de soluciones y en la inacción ante las peticiones y preocupaciones expresadas desde Euskadi, que no han sido consideradas, dificultando la capacidad de afrontar de manera eficiente los retos del sistema sanitario y la falta de profesionales». Por ello, Martínez ha afeado que la gestión del Ministerio de Sanidad se caracteriza «por una ausencia en sus competencias esenciales y una sobrerrepresentación en aquellas materias que no le corresponden».

El consejero ha explicado a los parlamentarios vascos que, a pesar de la «actitud propositiva y colaborativa» del Gobierno Vasco, con el planteamiento de diferentes propuestas, «novedosas, algunas arriesgadas, ninguna ha sido tenida en cuenta». Martínez ha recordado que desde Euskadi se han planteado medidas concretas para reforzar el sistema sanitario, como el aumento de las unidades docentes, la ampliación del número de plazas MIR o el retraso de la edad de jubilación. Además, se ha apostado por favorecer la formación en proximidad y por defender el euskera como un elemento de arraigo para los profesionales sanitarios.

El consejero ha recordado que la EHU ya ha incrementado el número de estudiantes de Medicina en euskera con 32 plazas para este curso. «Sin embargo, la propuesta para que el conocimiento de euskera sea valorado en la convocatoria MIR, una posibilidad recogida en la Ley de formación de especialistas y en su Decreto de desarrollo, ha recibido un rechazo arbitrario por parte del Ministerio», ha censurado.

«Resulta contradictorio que el propio Ministerio presuma ahora de garantizar el derecho a ser atendido en lenguas oficiales en los hospitales, mientras impide aplicar medidas concretas que fortalezcan ese derecho en Euskadi», ha indicado el consejero, una «inacción» que, en palabras del consejero, «tapa la responsabilidad de sus competencias a costa de invadir las nuestras. Se pronuncia sobre lo ya legislado y no avanza en lo que le compete.

A esta situación se suma la gestión del Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO). Según ha indicado Martínez, de un total de 312 millones de euros que aporta toda España, Euskadi soporta 169 millones, lo que equivale a que un 5% de la población asuma el 60% de la factura total. Este cálculo es considerado claramente confiscatorio y evidencia, según el consejero de Salud, «la nula voluntad del Ministerio de reconducir una situación que le corresponde directamente».