Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos médicos suben las escaleras de acceso al Hospital Donostia B. Luna

Euskadi planta a la ministra de Salud y no acudirá al consejo interterritorial hasta que atienda sus peticiones

El consejero Alberto Martínez censura «la falta de diálogo efectivo» con el Ministerio que encabeza Mónica García, que no ha atendido «ninguna» de sus propuestas para paliar el déficit de profesionales

L. Ochoa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:06

Euskadi planta a la ministra de Salud y no acudirá al consejo interterritorial hasta que atienda sus peticiones. El consejero Alberto Martínez toma esta decisión ... ante la «la falta de diálogo efectivo» con el Ministerio que encabeza Mónica García, que no ha atendido «ninguna» de sus propuestas para paliar el déficit de profesionales sanitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  8. 8

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  9. 9 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  10. 10

    Ayuso responde a Pradales: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi planta a la ministra de Salud y no acudirá al consejo interterritorial hasta que atienda sus peticiones

Euskadi planta a la ministra de Salud y no acudirá al consejo interterritorial hasta que atienda sus peticiones