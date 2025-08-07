Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros del equipo que lleva a cabo el estudio. Irekia

Euskadi, pionera en el Estado en la detección de la diabetes tipo 1 en población pediátrica

El Servicio Vasco de Salud liderará un estudio en el que participan más de 6.000 personas

A. I.

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:18

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza ha anunciado este jueves la puesto en marcha un nuevo estudio que convierte a Euskadi en ... la primera comunidad autónoma en implantar un proyecto piloto de cribado para la detección precoz de la diabetes tipo 1 autoinmune en población pediátrica. Ha explicado a través de un comunicado que esta enfermedad, que suele debutar en niños, niñas y adolescentes, se manifiesta en el 35% de los casos con cetoacidosis diabética, una complicación grave que este estudio busca prevenir.

