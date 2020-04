España supera las 10.000 muertes espoleada por un nuevo récord de 950 fallecidos en un día Hospital de campaña en el pabellon de Les Comas de Igualada (Barcelona). / EFE La pandemia suma otros 8.102 contagiados desde ayer, elevando el número total de positivos confirmados a 110.238| Más de 4.000 pacientes han recibido el alta en las últimas horas MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 2 abril 2020, 12:58

España está inmersa de lleno en la fase más mortal de la pandemia a pesar de haber superado el pico infectivo hace más de una semana. Y las estadísticas de Sanidad hoy dan buena muestra de ello. Por tercer día consecutivo, el país bate su récord de víctimas con una marca dantesca de 950 fallecidos en tan solo 24 horas. Un nuevo muerto por coronavirus cada minuto y medio.

Con este ritmo macabro el país supera este jueves la barrera psicológica de los 10.000 finados, exactamente 10.003 decesos desde que comenzó la actual crisis. En todo el planeta, solo Italia ha superado la línea de los diez millares de muertos, aunque el país transalpino ya registra un ritmo de fallecimientos y cifras absolutas de finados menores que los de España, que ha doblado en menos de una semana el número de decesos.

La pandemia de COVID-19 se mantiene en un incremento diario de mortalidad del 10%. El porcentaje, aunque muy alejado del 20% que se veía hace una semana o del 30% de hace una quincena, se está manteniendo bastante estable en las últimas jornadas tal y como avisaron los epidemiólogos. En Sanidad no esperan que la mortalidad en números reales caiga de "manera significativa" hasta dentro de unos días, ya que los fallecidos de hoy son las personas que se infectaron en los últimos días de febrero y primeros de marzo, antes de que se decretaran las medidas de confinamiento.

Aun así, el hecho de que se siga batiendo jornada tras jornada el récord de mortalidad (hoy 86 víctimas más que ayer) inquieta al equipo de expertos de Moncloa que esperaban algo más de contención en las cifras, una semana después de, supuestamente, haber alcanzado el clímax epidémico.

Y es que las cifras de la expansión de la pandemia tampoco son halagüeñas. El número de contagiados diarios ha sido de 8.102, con lo que la cifra total de positivos diagnosticados se eleva a 110.238 . El único análisis positivo de la propagación del coronavirus en España durante las últimas horas es que el ritmo de aumento diario de nuevos casos se ha situado en un 7%, el menor de la serie histórica. Hace solo una semana el incremento diario era un 18% y hace dos semanas un 25%.

Esas cifras, sostienen en Sanidad, confirman que se ha alcanzado el famoso pico infectivo, pero el hecho de que no haya un descenso continuado en el número absoluto de casos, admiten, "no es una buena señal". Es cierto que las cifras de hoy con más de 8.000 nuevos infectados no son récord, ya que España ha pasado de los ocho millares de casos diarios en otras tres jornadas, pero los números de contagios absolutos deberían, al meno mantenerse, sobre todo habida cuenta que no se están realizando todavía más de 20.000 test de detección diarios, por lo que las cifras de infectados reales serán muchísimo mayores.

"Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, y que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y estamos comenzando la fase de ralentización" de la epidemia, ha insistido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en el Congreso.

Sí hay datos más esperanzadores en la evolución de altas. El número y el ritmo de los curados crece. Un total de 4.096 personas han superado oficialmente la enfermedad en las últimas 24 horas. Se trata de una cifra récord, muy por encima de las 3.398 altas del miércoles que, a su vez, había sido el mejor dato de la serie histórica.

Más allá de las cifras absolutas, en Sanidad miran muy atentamente el ritmo de aumento diario de las altas, que se sitúa ya en un 18%, frente al 7% de los nuevos contagiados. Unas tendencias -explican- que son "esperanzadoras" y que hacen pensar en que a mediados de este mes de abril pueda darse por "controlada" oficialmente la pandemia en España, cuando el número de infectados diarios sea inferior que el de los curados. Por ahora por cada alta se siguen registrando 1,8 contagios.

El hecho de que las altas sigan recortando distancias con los nuevos positivos es también básico para no tensionar más el sistema hospitalario, la gran preocupación de las autoridades sanitarias. A pesar de que el Gobierno ha alertado en las últimas horas del posible colapso de las UCI y de que está estudiando la posibilidad del trasvase de enfermos graves entre comunidades, lo cierto es que el incremento de pacientes en estas unidades está siendo muy moderado. Las UCI registran este jueves 220 enfermos más que el miércoles, un incremento del 3%, el menor registrado desde el inicio de la crisis. Hasta ahora han pasado por estas unidades 6.092 pacientes.