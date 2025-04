Dolors Montserrat: «Todos los vacunados deberían poder viajar por España»

Álvaro Soto Madrid Domingo, 2 de mayo 2021, 17:26 Comenta Compartir

A la exministra de Sanidad Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, Barcelona, 1973) le ha tocado vivir la pandemia en el Parlamento Europeo, donde es portavoz del PP y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Desde Bruselas matiza las críticas sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte de la Unión Europea y carga las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

-Existe la impresión general de la que la gestión de la pandemia por parte de la UE no ha sido eficiente.

-Si España no hubiera estado dentro de la UE, nuestro abuelos ahora mismo no estarían vacunados. La iniciativa de apoyar una vacuna en tiempo récord y la compra centralizada ha sido acertada porque hemos evitado los nacionalismos sanitarios que vimos al principio de la pandemia. La UE no tenía experiencia en políticas sanitarias ni competencias y ha sido ingenua con AstraZeneca, que prometió 300 millones de dosis para el primer trimestre y sólo nos ha dado 100. Pero tener vacunas y los fondos europeos han sido un hito histórico. Pensemos que si no hubiera sido así, con el Gobierno central tan nefasto que hay en España, estaríamos sin vacunas, igual que no tenemos un plan b jurídico para después del estado de alarma.

-¿Deben poder viajar libremente las personas vacunadas por España?

-Toda persona vacunada debería poder viajar por España, igual que los europeos podemos viajar por la unión. El pasaporte sanitario es importante para garantizar la libertad de movimientos y conjugarla con la protección de la salud. Entonces, ¿por qué no dejamos viajar a los vacunados en España? Nos tenemos que adaptar.

-¿Cómo valora la actuación del Gobierno español durante la pandemia?

-Ha sido incapaz de hacer las reformas necesarias, no se ha creado una nueva agencia para pandemias, no ha habido un plan nacional de vacunación efectivo, se toman decisiones con criterios políticos y no científicos. Por ejemplo, en el caso de la vacunación, vemos que la ministra de Sanidad (Carolina Darias) no sigue los criterios de la Agencia Europea del Medicamento y con estos vaivenes, se ha creado incertidumbre entre la población y se ha desincentivado a la gente a acudir a inmunizarse.

-Usted fue ministra de Sanidad durante dos años y ahora se ha comprobado que por lo menos en la última década no se tomaron medidas de preparación para una pandemia, aunque los científicos preveían que podía ocurrir: no ha habido una ley de pandemias, se redujo el número de camas hospitalarias... ¿Cree que los gobiernos del PP tampoco acertaron?

-Cuando el PP ha estado en el Gobierno, e incluso con las dificultades económicas que nos dejaron nuestros antecesores, fuimos capaces de solucionar las crisis sanitarias a las que tuvimos que hacer frente. Está claro que es la primera vez que ocurre algo como la covid-19 y en estos momentos, hubiera sido necesario un Gobierno que escuchara a la OMS y a la UE, que hubiera hecho acopio de material de protección, de test o de rastreadores.

-Si usted hubiera sido ministra de Sanidad al inicio de la pandemia, ¿qué habría hecho?

-Primero, seguir todas las indicaciones de la OMS y de la UE. No habría habido 8-M, habríamos comprado material y siempre habría existido un diálogo coordinado con las comunidades autónomas. Además, habríamos creado un grupo de expertos reconocidos para que todas las decisiones se hubieran basado siempre en evidencias científicas.

-Usted trabajó con Fernando Simón. ¿Qué le parece su gestión?

-Creo que el Gobierno se ha apoderado políticamente de él y ha perdido la credibilidad científica. En realidad él es un buen científico y un buen epidemiólogo.

-¿Qué le parece los planes de España para invertir los 140.000 millones de euros que llegarán desde la Unión Europea?

-Ese dinero no es patrimonio de Pedro Sánchez ni es para chiringuitos. Ese dinero es propiedad de todos los españoles para crear empleo, refozar la Atención Primaria y hacer que la economía sea más competitiva, digital y sostenible. Para ello, necesitamos un gobierno reformista, no uno que ha presentado el plan nueve veces pero que nadie sabe todavía de qué va. Desde el PP hemos conseguido que la Comisión Europea controle cada dos meses en qué se invierten los fondos y que sean para las pequeñas y medianas empresas y para que las tiendas vuelvan a abrir. El PP español va a ser vigilante en España para controlar el plan de reformas y para que ese dinero sirva de verdad.