Una mujer se realiza una mamografía en un centro sanitario. Enrique

«Los cribados sirven para educar a la población de los factores de riesgo»

Marga Logroño subraya la importancia de la prevención y la adopción de hábitos saludables

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:12

Al citar las ventajas de los cribados que se realizan en Euskadi cada dos años a la población diana, como son la detección temprana, los ... tratamientos menos invasivos y la reducción de la mortalidad, Marga Logroño también considera fundamental incidir en la «prevención primaria, que significa cuidarse». «El cáncer de mama se asocia a hábitos no saludables, como el tabaco, la obesidad... y es importante aquello que podemos hacer por nosotros mismos para evitar el desarrollo de muchas enfermedades que van asociadas. Y aquí también se abre un debate científico muy interesante para nosotros y es precisamente la prevención primaria y la educación sanitaria. Porque es muy importante detectar tanto las lesiones precancerosas como una serie de condiciones también predisponentes a ello».

