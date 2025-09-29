«Los cribados sirven para educar a la población de los factores de riesgo»

Al citar las ventajas de los cribados que se realizan en Euskadi cada dos años a la población diana, como son la detección temprana, los ... tratamientos menos invasivos y la reducción de la mortalidad, Marga Logroño también considera fundamental incidir en la «prevención primaria, que significa cuidarse». «El cáncer de mama se asocia a hábitos no saludables, como el tabaco, la obesidad... y es importante aquello que podemos hacer por nosotros mismos para evitar el desarrollo de muchas enfermedades que van asociadas. Y aquí también se abre un debate científico muy interesante para nosotros y es precisamente la prevención primaria y la educación sanitaria. Porque es muy importante detectar tanto las lesiones precancerosas como una serie de condiciones también predisponentes a ello».

A su juicio, «los programas de cribados sirven como plataforma para educar a la población sobre esos factores de riesgo, sobre la bondad de los hábitos saludables y sobre la importancia de la prevención. Y luego los datos que nos van generando los programas de cribados al final contribuyen al conocimiento epidemiológico, al desarrollo de mejores estrategias preventivas. En ese sentido, la guía europea y la estrategia europea contra el cáncer también recomienda evaluar estos factores» que determinan el aumento el aumento de la incidencia de este tumor.

«Actualmente estamos colaborando en este proyecto europeo que nos dará luz sobre cómo actuar a nivel de sistema sanitario con el objetivo de disminuir la mortalidad e incidir en esos factores de riesgo y en esa prevención primaria, es muy importante que la población tenga conciencia de ello». A la hora de valorar los resultados del programa de cribados que se viene desarrollando desde hace tres décadas, «creemos que los casos importantes los estamos detectando y esto da mucha tranquilidad porque sabemos que se están haciendo las cosas bien».