El consenso sobre el pacto de salud se resiente tras los desmarques de EH Bildu y LAB

El pretendido consenso con el que el Gobierno Vasco quiere aprobar mañana el Pacto de Salud se va a ver resentido por varias fisuras afloradas ... en las últimas horas. Tanto EH Bildu como el sindicato LAB ya han mostrado su oposición alegando motivos de fondo y de forma al mismo tiempo que el consejero de Salud, Alberto Martínez, apelaba al «compromiso» de todos los agentes políticos y sociales para cerrar un pacto con el mayor consenso posible.

De entrada, LAB no acudirá a la reunión de mañana y no va a firmar el Pacto de Salud al considerar que el Gobierno Vasco «no garantiza que el sistema sanitario se ofrecerá con recursos públicos y propios, y mantiene la dependencia respecto al sector privado». Su coordinadora general, Garbiñe Aranburu ha afirmado esta mañana que «el Gobierno del Lehendakari Pradales es perfectamente consciente de la mala gestión de Osakidetza, así como de la presión social existente y por eso optó por crear la Mesa de Salud». A su juicio, la constitución de la mesa, «aunque positiva», fue algo «forzado e interesado» y «no fue pensado para transformar Osakidetza, tampoco para construir consensos». Así, han considerado que el objetivo principal de la misma era «mantener el modelo actual, aceptando los menores cambios posibles».

En la misma línea, EH Bildu ha denunciado que jeltzales y socialistas se apresuran a cerrar el Pacto de Salud «cuanto antes» porque «buscan más una foto» que «recuperar la calidad del servicio en Osakidetza». La portavoz parlamentaria Nerea Kortajarena, ha considerado que, un año después de las elecciones al Parlamento Vasco, «se quiere dar la espalda al mandato popular» a favor de «blindar la sanidad pública y Osakidetza». Ha recordado que EH Bildu registró una enmienda sobre la relación público-privada en la Mesa de Salud. Su formación planteó «saber exactamente qué se está externalizando, revisar uno a uno los contratos con empresas privadas, controlar de forma rigurosa las nuevas externalizaciones, recuperar lo privatizado y reforzar lo público».«¿Con qué no están de acuerdo de esto que plantea EH Bildu?, ¿por qué no quieren PNV y PSE discutir esto?, ¿en qué, de esto que planteamos, no están de acuerdo?. No lo sabemos», ha subrayado Kortajarena.

Mientras tanto, el consejero Alberto Martínez ha recalcado que «mañana es un día en el que todos deberíamos tener un nivel de compromiso, porque no es una cuestión de más tiempo, es una cuestión de más compromiso sobre intentar buscar soluciones». Antes de las 9.00 horas, los agentes habrán remitido al email de Osasun Ituna la plantilla mostrando su adhesión o no adhesión a cada uno de los 24 documentos definitivos correspondientes a la Tercera Fase del Pacto Vasco de Salud. El consenso, en cualquier caso, no será total.