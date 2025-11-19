Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

El Congreso convalida por unanimidad el real decreto de 500 millones de euros para desarrollar la ley ELA

El texto contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto ley para dotar a la ley ELA con 500 millones de euros y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, así como una atención 24 horas.

El pasado 21 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó este real decreto, que este miércoles ha sido convalidado por unanimidad en la Cámara Baja con 346 votos a favor y ninguno en contra.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha defendido el texto, ha resaltado que se trata de un «hito» para la política social de España por ser fruto de una «sociedad civil ejemplar».

«El objetivo principal de este decreto ley es reforzar nuestro sistema de cuidados para que cubra las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de cuadro similar, pero haciéndolo, fortalecemos también el conjunto del sistema y avanzamos hacia un modelo de cuidados que se adapte a las necesidades de las personas con ELA», ha apuntado Bustinduy.

