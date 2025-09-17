Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La doctora Leire Bejarano, en uno de los laboratorios del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa. Gorka Estrada

Leire Bejarano | Investigadora de Biogipuzkoa

«El cerebro tiene una protección que dificulta que las terapias den resultado»

Ha recibido una beca europea que premia la excelencia dotada con 1,5 millones de euros para estudiar el desarrollo de la metástasis cerebral los próximos cinco años

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:03

El Consejo Europeo de Investigación ha repartido recientemente sus prestigiosas ayudas Starting Grants destinadas a apoyar a personal investigador que se encuentra en las primeras ... etapas de su carrera profesional. En esta convocatoria de 2025, un total de 478 científicos y científicas de 25 países europeos recibirán financiación por un valor total de 761 millones de euros. Una de estas becas ha sido otorgada a la doctora Leire Bejarano, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, perteneciente a la OSIDonostialdea. Ha recibido una ayuda de 1,5 millones de euros para desarrollar, en los próximos cinco años, el proyecto Metavasc, centrado en el desarrollo de metástasis cerebral. «Es un honor y una muy buena oportunidad para establecer tu propia línea de investigación aquí», celebra la investigadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  3. 3 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  4. 4

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  5. 5

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  8. 8

    Â«Â¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?Â»
  9. 9 Zaz recuerda a su pareja perdida a los 20 años: «Desde entonces hago todo lo posible por estar contenta»
  10. 10 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El cerebro tiene una protección que dificulta que las terapias den resultado»

«El cerebro tiene una protección que dificulta que las terapias den resultado»