El Consejo Europeo de Investigación ha repartido recientemente sus prestigiosas ayudas Starting Grants destinadas a apoyar a personal investigador que se encuentra en las primeras ... etapas de su carrera profesional. En esta convocatoria de 2025, un total de 478 científicos y científicas de 25 países europeos recibirán financiación por un valor total de 761 millones de euros. Una de estas becas ha sido otorgada a la doctora Leire Bejarano, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, perteneciente a la OSIDonostialdea. Ha recibido una ayuda de 1,5 millones de euros para desarrollar, en los próximos cinco años, el proyecto Metavasc, centrado en el desarrollo de metástasis cerebral. «Es un honor y una muy buena oportunidad para establecer tu propia línea de investigación aquí», celebra la investigadora.

– ¿Qué es la metástasis cerebral?

– Es una complicación de los pacientes con cáncer, que tienen un tumor primario del que escapan unas células para ir a otros órganos. Uno de los órganos a los que suelen ir es al cerebro, que por dónde está y por cómo está protegido, es un sitio muy difícil para tratar.

– ¿El propio entorno del cerebro del paciente favorece que se genere esta metástasis?

– El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que lo que hace es que a muchas terapias que acceden de forma fácil a otros órganos del cuerpo les cueste llegar a esta zona. Y luego también el sistema inmune no está muy activo en el cerebro. Esto hace que todas las terapias más innovadoras, como por ejemplo la inmunoterapia que ahora ha dado buenos resultados en otros tipos de tumores, en los cerebrales no estén dando tan buenos resultados.

– ¿Qué tumores primarios son los más habituales para desarrollar metástasis en el cerebro?

– Principalmente pulmón, mama y melanoma. Luego también hay otros cánceres como los gastrointestinales o los renales, pero es más difícil.

– ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes?

– Tienen una supervivencia muy corta y una mala calidad de vida. Además, muchas veces estas personas no solo tienen un tumor cerebral. Una vez que el tumor ha llegado a un estadio tardío, la metástasis suele tener focos en varios órganos y normalmente eso es un indicativo de un mal pronóstico para el paciente.

– ¿Pierden su capacidad cognitiva?

– Depende de dónde se sitúe el tumor dentro del cerebro afecta a unas capacidades o a otras. Pero obviamente cuando hay un tumor cerebral siempre suele haber deterioro cognitivo.

– ¿En qué se va a centrar su proyecto de investigación?

– Tiene la vasculatura –conjunto de vasos sanguíneos– como eje central. ¿Por qué? Porque al final todas esas células cancerígenas cuando salen del tumor primario y viajan al cerebro, transcurren por la vasculatura y entran por la vasculatura. Lo que quiero entender es cómo es ese proceso en el que estas células llegan al cerebro, salen y se colocan alrededor de la vasculatura para poder atacar esa comunicación entre la vasculatura y las células cancerígenas, y no permitirlas salir. Otra parte de la vasculatura también tiene un eje central en estadios más avanzados, porque todas las células del sistema inmune cuando van a atacar el tumor también viajan a través de estas vías. Otra de las líneas que se propone en la beca es ver cómo ocurre esto, ver cómo interaccionan las células inmunes con la vasculatura para poder potenciar que lleguen más células inmunes o que estén más activas una vez que llegan al cerebro.

– ¿Es fácil detectar en estadios primarios una metástasis cerebral?

– No, porque las metástasis se detectan por resonancia magnética y en pacientes normalmente se detecta cuando está ya un poco más avanzado. En roedores, donde se centra la mayor parte de mi investigación, sí que nos permiten conocer cómo funcionan los modelos y estudiar estos estadios más iniciales que, obviamente, en pacientes no se puede porque ya cuando se ha detectado el tumor es más avanzado.

– ¿Cómo se traslada eso que se observa en ratones a los seres humanos?

– Es verdad que hablando de prevención es muy difícil para trasladarlo a pacientes porque obviamente tú no les vas a dar un fármaco para algo que no tienen y que no sabes si tienen. Por eso tengo la segunda parte de mi investigación, que es en tumores más avanzados. Eso sí que es más traslacional porque ahí estamos intentando buscar cómo potenciar el sistema inmune, y si vemos que cierta droga ayuda al sistema inmune para que ataque el tumor cerebral, eso sí que se podría trasladar más fácil a los pacientes.

– ¿Qué dianas se han encontrado hasta ahora para atacar estos tumores?

– Lo que mejor se ha trasladado a la clínica ha sido toda la parte inmune, la de inmunoterapia. Pero eso, como decía, no ha dado tan buenos resultados como se esperaba en los tumores cerebrales.

– Las terapias CAR-T han sido aprobadas para el tratamiento de varios tipos de leucemia, linfoma y mieloma múltiple. El padre de estos tratamientos, el inmunólogo Carl June, aseguró hace un año que en un futuro no muy lejano también se podrían tratar los tumores cerebrales con estas terapias. ¿Lo ve posible?

– Las terapias CAR-T ya se están probando también en tumores sólidos y yo creo que todo esto podría ser combinable con la investigación que propongo para encontrar nuevas terapias que ayuden al sistema inmune a llegar al tumor. Se pueden encontrar sinergias si tú estás metiendo unas CAR-T y, a la vez, un fármaco equis que yo pueda encontrar que ayuden a llegar al tumor hasta el cerebro.