«Desde que me vacuno no he cogido la gripe»

Euskadi ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y el coronavirus para la población ... de riesgo en los centros de salud de Osakidetza. Una semana después de que los sueros comenzaran a inocularse a los usuarios de las residencias, desde esta semana la protección está abierta a todas las personas mayores de 60 años, los niños desde 6 meses hasta los 5, las mujeres embarazadas y las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones en su salud.

Esteban ha sido uno de los primeros guipuzcoanos en recibir la doble inmunización en el centro de salud de Amara de Donostia pasada las 10.30 horas. «Llevo ya varios años poniéndome la vacuna y me ha ido bien, no he cogido la gripe desde entonces. Ponerse la vacuna es lo mejor para evitar contagiarse y las posibles complicaciones del virus», explicaba este vecino donostiarra nada más salir de una de las salas de enfermería del centro, donde durante buena parte de la mañana se ha formado una cola de una veintena de personas que aguardaban a recibir el suero.

El ajetreo en este primer día de inmunización ha sido constante en este ambulatorio de la capital guipuzcoana, donde para esta jornada inaugural tenían agendadas casi un centenar de citas. «Soy paciente pluripatológico y llevo muchos años viniendo a ponerme la vacuna. Afortunadamente no he cogido la gripe, pero yo siempre vengo porque sé que evita complicaciones», recalcaba Manuel, de 69 años, nada más recibir la inoculación del preparado.

Para esta campaña de inmunización, Osakidetza tiene preparadas casi 800.000 dosis. Entre los sueros que Euskadi empleará este año se encuentra una vacuna adyuvada para las personas mayores de 75 años, similar a la administrada entre los usuarios de las residencias, ya que presenta una eficacia reforzada para este colectivo de la población. «Esta vacuna mejora la respuesta inmune frente al virus», ha explicado María Montero, supervisora de enfermería del centro de salud de Amara.

El curso pasado, se alcanzó la inmunización del 57,7% de mayores de 60 -un 64% en mayores de 65-, el 52% de embarazadas y el 41% de menores de entre 6 meses y menos de 5 años. Este último colectivo duplicó las cifras del año anterior. Para estos últimos, Osakidetza administra una vacuna intranasal que evita las molestias del habitual pinchazo.

De momento es pronto para determinar cómo será la circulación de los virus respiratorios esta temporada. «Lo importante es que las vacunas se adecúan en función de las cepas que ha habido el año pasado. Todas las vacunas son trivalentes y se hacen las modificaciones en función de los virus predominantes», ha señalado Montero.

El resto de la población diana que desee recibir la inmunización deberá esperar todavía unas semanas, hasta comienzos de noviembre, cuando Osakidetza habilite esta opción en su página web. La cita también podrá cogerse llamando al centro de salud correspondiente.