Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Desde que me vacuno no he cogido la gripe»

Osakidetza ha arrancado este lunes la campaña conjunta de inmunización frente a la gripe y el Covid entre la población vulnerable

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Euskadi ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y el coronavirus para la población ... de riesgo en los centros de salud de Osakidetza. Una semana después de que los sueros comenzaran a inocularse a los usuarios de las residencias, desde esta semana la protección está abierta a todas las personas mayores de 60 años, los niños desde 6 meses hasta los 5, las mujeres embarazadas y las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones en su salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Desde que me vacuno no he cogido la gripe»

«Desde que me vacuno no he cogido la gripe»