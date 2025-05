«Ayudar a moverse a un paciente no es cargar con su peso; es acompañarle en su desplazamiento»

La sociedad está cada vez más envejecida y es más dependiente. Esta es una realidad que se ve reflejada en los últimos datos del Observatorio ... de la Dependencia; el año pasado se cerró con 1.636.757 personas en esta situación. Son 69.650 personas más que en 2023. «En 2050 España será el cuarto país a nivel europeo con mayor tasa de dependencia», avisa Carles Salvadó, fisioterapeuta experto en movilizaciones de pacientes, que visitó Tolosa hace unas semanas para impartir, de la mano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, un taller sobre 'Medidas y cuidados clínicos en la movilización de personas en situación de dependencia'.

- ¿Cuál es la situación de este sector? Cada vez hay más personas dependientes.

- En este país, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos tenido un descenso del número de profesionales que de alguna forma se dedican a este tipo de cuidados. Es cierto que, incluso a nivel institucional, las ratios que hay entre profesionales de atención directa y personas con necesidad de asistencia son muy bajos. Este es un reto para nuestro país. En 2050 España será el cuarto país a nivel europeo con mayor tasa de dependencia, por lo tanto, la necesidad de este tipo de profesionales es y será muy importante.

- Es muy común que los familiares de la persona dependiente adopten el rol de cuidador.

- Sí. Se está dando un envejecimiento de la población y también un aumento del grado de dependencia de aquellas personas que tienen alguna dificultad física o intelectual. Y sí es cierto que la tendencia en lo que respecta a los cuidados es optar por la atención en casa. Por lo tanto, aquí sí que juegan un papel muy importante aquellos profesionales que puedan intervenir en casa para estas personas, para cuidarlas, pero sobre todo los familiares, que al final tendrán que encargarse en el día a día de cómo cuidar a esta persona, de cómo ayudarle a moverse...

- Los familiares, en muchos casos, carecen de formación. ¿Qué consecuencias y efectos puede tener esto a la hora de realizar los cuidados para ambas partes implicadas?

- A nivel de la persona que lleva a cabo el cuidado, del profesional o del familiar, se pueden desarrollar los llamados trastornos musculoesqueléticos. A la hora de llevar a cabo estos esfuerzos pueden tener consecuencias de dolores e incluso de lesiones musculares. De cara a la persona que estamos cuidando, desde provocar algunas fricciones y erosiones en la piel a la hora de movilizarlos o incluso que pueda haber una caída de esta persona. Estas son dos de las consecuencias que más frecuentemente podemos encontrar.

- ¿Cómo se pueden prevenir los trastornos musculoesqueléticos que comenta?

- Se recomienda siempre mantener una actividad física para así poder mantener el bienestar de la persona cuidada. También hay una norma dogmática que se dice que se trabaje con las piernas y no con la espalda.

- Por el contrario, tener una formación sobre el cuidado y las movilizaciones influye de manera positiva en la calidad de vida del paciente.

- Y ya no solo en la prevención de los riesgos que puede tener a la hora de movilizarlo, sino que evidentemente cuando tú ofreces a una persona que tiene dificultades para moverse una posibilidad de hacerlo de forma segura, pues evidentemente mejoras la calidad de vida, mejoras su bienestar y al final haces un acompañamiento de esa dificultad que tiene y, psicológicamente hablando, tienes un impacto muy importante. Muchas veces estas personas tienen una sensación de ser una sobrecarga para la familia y en cambio, de esta manera, puedes hacer que esa sensación, esa percepción no sea así y que tenga una calidad de vida.

- Los pacientes también tienden a alargar el máximo tiempo posible la estancia en casa.

- Claro. En casa están en su entorno con todo lo que les da seguridad, y evidentemente es preferible que estas personas estén en casa con los medios que podamos proporcionarles. Así podemos darles esta calidad de vida en su entorno conocido y seguro. En algunos aspectos del cuidado diario, como la higiene personal, desde el punto de vista psicológico tiene un impacto menor que sea un familiar tuyo, en vez de un profesional que no conoces, el que lo lleva a cabo. Ahí los familiares juegan ese papel importante de que la persona cuidada esté segura, con una persona que le de confianza, a la que puede transmitirle en cualquier momento su estado de ánimo, cómo se siente, y preservar su dignidad.

- El cuidado y el paciente tienen que estar siempre en el foco principal...

- Sí. Muchas veces los familiares o cuidadores preguntan por el equipamiento que pueden utilizar, pero lo más importante es contar con la opinión del paciente. Decirle '¿qué puedo hacer por ti y cómo quieres que te acompañe en ese movimiento?'. Los equipamientos no siempre funcionan, al menos, no para todos; igual a alguno le producen más miedo, inseguridad...

- Con este tipo de talleres no solo se consigue que los trabajadores estén más formados, sino que también se pone en valor su trabajo. ¿Ha cambiado la importancia que se le otorga al cuidado y a los cuidadores?

- Yo creo que el concepto que teníamos antes ha cambiado. Cualquier persona que de alguna forma se dedique al apoyo, al cuidado y a la asistencia al movimiento de una persona con limitación de este debería estar formado, ya no solo en aspectos médicos o clínicos, sino también en cómo mejorar y cómo apoyar ese movimiento. Sí que es cierto que esto no se trata de levantar pesos para llevarlos de un sitio a otro. No se trata de cargar con la mitad del peso del usuario para poder movilizarle, se trata de acompañar y adaptarse a sus dificultades y a sus limitaciones.