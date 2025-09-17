Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de las víctimas del amianto frente a los juzgados de Donostia, en una imagen de archivo. De la Hera

Las asociaciones de víctimas del amianto reclaman «rehacer» el reglamento del Fondo de Compensación e incluir a todas las víctimas

Podrán solicitar indemnizaciones desde mañana, aunque critican retrasos y exclusiones

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:11

Después de llevar años alzando la voz ya es una realidad: a partir de mañana, las víctimas del amianto van a poder solicitar una compensación ... económica por los daños causados en su salud. Eso sí, la Federación de Asociaciones de Personas Afectadas por el Amianto y los sindicatos CCOO y UGT han convocado este miércoles una rueda de prensa para valorar el fondo de compensación aprobado el pasado junio. Aunque reconocen que se trata de un paso «histórico» e «importantísimo», al suponer el reconocimiento por parte del Estado de «su responsabilidad y del daño causado», han reclamado que se introduzcan «correcciones» y que las indemnizaciones «tengan en cuenta a todas las víctimas, no solo aquellas a las que se les ha reconocido una discapacidad o incapacidad» y que los montantes económicos «se asemejen a las indemnizaciones que se consiguen habitualmente en sede judicial».

