Las asociaciones de víctimas del amianto reclaman «rehacer» el reglamento del Fondo de Compensación e incluir a todas las víctimas

Después de llevar años alzando la voz ya es una realidad: a partir de mañana, las víctimas del amianto van a poder solicitar una compensación ... económica por los daños causados en su salud. Eso sí, la Federación de Asociaciones de Personas Afectadas por el Amianto y los sindicatos CCOO y UGT han convocado este miércoles una rueda de prensa para valorar el fondo de compensación aprobado el pasado junio. Aunque reconocen que se trata de un paso «histórico» e «importantísimo», al suponer el reconocimiento por parte del Estado de «su responsabilidad y del daño causado», han reclamado que se introduzcan «correcciones» y que las indemnizaciones «tengan en cuenta a todas las víctimas, no solo aquellas a las que se les ha reconocido una discapacidad o incapacidad» y que los montantes económicos «se asemejen a las indemnizaciones que se consiguen habitualmente en sede judicial».

Por todo ello piden «rehacer el reglamento», porque estas decisiones «no se pueden tomar de manera unilateral y se debería haber acordado» con las asociaciones de víctimas y exigen al Gobierno «un reglamento que reconozca a las víctimas, que económicamente pueda resarcir del mal causado». Y es que fue en octubre de 2022 cuando se creó el fondo de compensación para «la reparación íntegra de los daños y perjuicios» sobre la salud de aquellas personas en contacto con el amianto en su ámbito laboral, doméstico o ambiental. El pasado 17 de junio se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 483/2025, que establece los requisitos y regula el procedimiento para conceder las indemnizaciones. Es mañana, 18 de septiembre, cuando queda abierto el plazo para solicitar estas ayudas -retraso que también han criticado las asociaciones y sindicatos-.

Las personas que podrán percibir estas ayudas son las siguientes:

-Los pensionistas de incapacidad permanente -en cualquiera de sus grados- derivadas de enfermedad profesional por contacto con este agente tóxico en su puesto de trabajo.

-Quienes tengan derecho por sentencia judicial firme al cobro de una indemnización pero no la hayan percibido por completo.

-Quienes no figuren en alguno de estos dos casos pero tengan diagnosticado tres tipos de cánceres (mesotelioma, de pulmón o de laringe) o asbestosis con repercursión funcional moderada o severa causados por los minerales tóxicos en el trabajo. En el supuesto de contaminación por exposición doméstica o ambiental, los beneficiarios deben haber sido diagnosticados de mesioteloma o asbestosis

-Los herederos legales de estas personas (hijos e hijas, cónyuge o pareja de hecho), siempre que hubieran fallecido sin presentar la solicitud de la compensación regulada en esta ley. Además, tanto las víctimas como sus herederos no pueden haber percibido indemnización alguna por los daños derivados de la exposición al amianto.

El importe oscila entre los 32.207 y los 96.621 euros en función de la gravedad de la enfermedad ocasionada por el amianto. El mínimo equivale a la cuantía media anual de la pensión de incapacidad permanente absoluta de enfermedades profesionales a 31 de diciembre de 2024, y revalorizada. Esa cantidad, fijada en 32.207 euros, se abonará en caso de asbestosis, y se multiplicará en función de otras patologías: por 1,5 (48.130 euros) en caso de cáncer de laringe, por 2 (64.414 euros) para cáncer de pulmón, hasta un máximo de 96.621 euros en caso de mesotelioma.