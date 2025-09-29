Almudena Herraiz, ortodentista: «Las causas de los dientes amarillos van más allá de la higiene» La especialista señala que en la apariencia de la dentadura influyen, entre otros factores, el consumo de ciertos alimentos y sustancias con alta pigmentación, como la cúrcuma o el tabaco

J. F. Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:05 Comenta Compartir

Una explicación de la ortodoncista Almudena Herraiz, ha arrojado luz sobre una preocupación estética común: el color amarillo de los dientes. En un vídeo que ha difundido en sus perfiles de redes sociales, esta especialista aclara que, en contra de la creencia popular, tener los dientes amarillos no siempre es un signo de una higiene bucal deficiente.

Según Herraiz, el color real de las piezas dentales no proviene de su capa externa, el esmalte, sino de un tejido interno llamado dentina. El esmalte es en realidad translúcido, lo que significa que deja ver el color de la dentina que se encuentra debajo. La dentina tiene un tono naturalmente amarillento. Por lo tanto, «a más amarilla la dentina, más amarillo se va a ver el diente», explica la ortodoncista.

Esta es la razón por la que muchas personas que mantienen una higiene bucal muy rigurosa pueden tener dientes con un tono más amarillo que otras. El factor determinante es el color inherente de su dentina.

No obstante, la doctora Herraiz no descarta la influencia de otros factores. Aclara que la higiene, por supuesto, juega un papel importante, así como el consumo de ciertos alimentos y sustancias con alta pigmentación, como la cúrcuma o el tabaco.

Cómo mejorar el color de los dientes

Para quienes se preguntan cómo mejorar el color de su sonrisa, Herraiz ofrece algunas recomendaciones. Si se sospecha que el tono amarillo se debe a una falta de limpieza, sugiere realizarse una limpieza profesional para ver si se nota una mejoría. Además, recuerda la importancia de mantener una buena rutina de higiene, que incluye cepillarse los dientes un mínimo de tres veces al día, usar hilo dental diariamente y, si es posible, complementar con un colutorio o un irrigador dental.

Para aquellos casos en los que la higiene ya es excelente pero el color amarillento persiste, «una opción sería hacer un blanqueamiento», aconseja Herraiz. Este tipo de tratamiento profesional utiliza agentes blanqueadores que logran atravesar el esmalte para llegar a la dentina y aclarar su tono.

@almuherraizortodoncia ¿Tienes los dientes amarillos y no sabes por qué? 🟡 No siempre es por mala higiene. De hecho, el color de tus dientes depende más de dentro que de fuera. Lo que realmente da el color es la dentina, una capa interna del diente que es amarilla. Como el esmalte (la capa externa) es translúcido, el tono de la dentina se nota desde fuera. Cuanto más amarilla es, más amarillos se verán tus dientes, aunque te cepilles perfectamente. ♬ original sound - almuherraizortodoncia

Consejos para lucier una sonrisa radiante

Además de las recomendaciones profesionales, existen diversas prácticas y remedios que pueden ayudar a mantener o mejorar el color de los dientes.

Consejos para tener los dientes blancos Mantén una higiene bucodental rigurosa. Cepillarse los dientes de forma regular, idealmente después de cada comida, y usar hilo dental son prácticas fundamentales para reducir las bacterias y prevenir la acumulación de placa, que puede dar un aspecto amarillento a los dientes. Las limpiezas dentales periódicas en la consulta del dentista también son clave

Limita el consumo de alimentos y bebidas que manchan. El café, el té, el vino tinto, los refrescos de cola y las bayas de colores oscuros son conocidos por teñir el esmalte dental. Si consumes estas bebidas, considera usar una pajita para minimizar el contacto con los dientes y cepíllatelos poco después

Reduce el azúcar y los ácidos. Una dieta alta en azúcar fomenta el crecimiento de bacterias que causan placa. Por su parte, los alimentos y bebidas ácidas como los cítricos, los tomates o los vinagres pueden erosionar el esmalte, dejando al descubierto la dentina amarilla que hay debajo. Tras consumir algo ácido, es recomendable esperar unos 15 o 30 minutos antes de cepillarse

Evita el tabaco. Fumar o masticar tabaco son hábitos que causan una notable decoloración en los dientes a causa de la nicotina y el alquitrán

Consume alimentos que protegen y limpian los dientes. Una dieta con suficiente calcio, presente en lácteos y brócoli, ayuda a fortalecer el esmalte y protegerlo de la erosión. Además, las frutas y verduras crudas y crujientes, como las manzanas o las zanahorias, pueden ayudar a limpiar la placa superficial mientras masticas

Prueba remedios naturales con precaución. El enjuague con aceite de coco u *oil pulling* durante 15 o 20 minutos al día puede reducir la placa y hay quienes afirman que blanquea los dientes. Cepillarse ocasionalmente con una pasta de bicarbonato de sodio y agua también puede ayudar a eliminar manchas superficiales. El peróxido de hidrógeno, usado como enjuague bucal diluido o en una pasta con bicarbonato, es un agente blanqueador, pero su uso excesivo puede dañar el esmalte

En todo caso los dentistas recomiendan consultar a un profesional sober las opciones existentes si no estás satisfecho o crees que el color de la dentadura se debe alguna enfermedad.