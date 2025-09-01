Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un corredor mete la cabeza debajo de una fuente para mitigar el calor. Lobo Altuna

Agosto deja 74 muertes por calor en Euskadi, un 45% más que en 2024

Gran parte de los fallecidos por altas temperaturas tenía más de 65 años

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:30

El calor y el frío extremos sirven también como empujones a la muerte. Este verano ha sido un ejemplo más. Agosto ha dejado 74 fallecimientos ... atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone un 45% más que el mismo mes de 2024. Así figura en los datos publicados por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), una herramienta impulsada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Gran parte de estos decesos tenían más de 65 años y, en especial, más de 85.

