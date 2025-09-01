Agosto deja 74 muertes por calor en Euskadi, un 45% más que en 2024

El calor y el frío extremos sirven también como empujones a la muerte. Este verano ha sido un ejemplo más. Agosto ha dejado 74 fallecimientos ... atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone un 45% más que el mismo mes de 2024. Así figura en los datos publicados por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), una herramienta impulsada por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Gran parte de estos decesos tenían más de 65 años y, en especial, más de 85.

Clave en la alta mortalidad vinculada al exceso de temperaturas de este pasado mes fueron las dos olas de calor consecutivas que tuvieron lugar durante las semanas centrales de agosto. En apenas quince días se concentraron 72 de las 74 muertes por calor. Aquellas fueron fechas de temperaturas sofocantes, con el mercurio sobrepasando los 40 grados durante varias jornadas, especialmente en localidades del interior.

Bizkaia ha sido el territorio más afectado en agosto. Aquí se han contabilizado hasta 47 decesos por altas temperaturas, por las 24 de Álava y las 3 de Gipuzkoa. En este último mes, 51 de estos fallecidos tenían más de 65 años y del total, 48 eran mujeres y 26 hombres, según el Momo.

La mayoría de las muertes en agosto se concentraron entre los días 11 y 22, los más calurosos del mes. Aquel encadenamiento de jornadas de calor sofocante hizo que los sanitarios de Osakidetza tuviesen que atender a numerosas personas por problemas de salud asociados a este fenómeno en Euskadi, donde 113 personas han perdido la vida por esta causa durante todo el verano, más del doble que durante el periodo estival de 2024.

El verano meteorológico de 2025, que acaba de terminar, ha sido el más caluroso (24,1ºC de media) desde que hay registros junto al de 2022, según ha avanzado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un exceso de temperatura que ha dejado 2.170 muertos por calor en el conjunto del Estado, la cifra más elevada desde hace diez años, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de decesos. Supone un 71% más con relación a agosto de 2024, cuando fallecieron por este motivo 1.271 personas.

La exposición a altas temperaturas puede afectar a la salud de diversas maneras. Algunos de los efectos incluyen deshidratación, calambres, golpe de calor e incluso complicaciones graves en personas con enfermedades previas.

Otoño más cálido

En cuanto a la tendencia más probable para el otoño meteorológico, AEMET señala que es probable que sea una estación con temperaturas superiores a las normales en todo el Estado. De esta forma, registra un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares.

Respecto a las lluvias, hay un 45% de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y en el centro de la Península, así como en Canarias, frente a un 20% de que las lluvias sean superiores a las normales en esas zonas, mientras que para el este de la Península y Baleares no hay una tendencia clara.