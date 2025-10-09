Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla. CRISTINA QUICLER / AFP

Afectadas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía: «Es una catástrofe»

Las 2.000 mujeres que sufrieron retrasos en su diagnóstico demandarán al Servicio Andaluz de Salud: «enterarte de que tienes un tumor dos años después de la prueba...»

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

María José empieza a atender el teléfono a las diez. Pero suena desde mucho antes. «Cada día nos llaman cincuenta mujeres o más». La ... cascada de afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que van a demandar al Servicio Andaluz de Salud por los retrasos en los diagnósticos, no para. «Estamos tristes, sentimos rabia. Lo que ha sucedido es una catástrofe. Enterarte de que tienes un tumor año y medio después cambia tanto la cosa... Hay pacientes que han fallecido, otras que se han quedado sin pecho. Se habría evitado con una simple llamada».

