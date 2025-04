Rubén, el barrendero solidario de Guadalajara  

J.V. Muñoz-Lacuna Guadalajara Jueves, 26 de marzo 2020, 13:56 Comenta Compartir

Se llama Rubén Calvo, tiene 40 años, trabaja como barrendero para el Ayuntamiento de Guadalajara y se ha hecho famoso en esta ciudad por un gesto solidario: ayuda a los vecinos mayores y con problemas de movilidad para que no tengan que salir a la calle a tirar la basura con el riesgo de contraer el coronavirus. Todo comenzó cuando «una mujer salió por la ventana cuando estaba barriendo su calle y me pidió el favor de recogerle la basura y tirarla yo. Lo dije que no había ningún problema, que me esperara en la puerta de su portal y que yo la recogía con el cubo».

Aquella acción le sugirió una idea y la puso en marcha. Entró en el grupo de Facebook de «No eres de Guadalajara si no…» y colgó un mensaje: «Hola a todos. Soy el barrendero de la zona de la Diputación y me ofrezco a recoger las bolsas de basura de las personas mayores y con cierta dificultad para moverse. Yo las llevaré hasta el contenedor para que ellos permanezcan el mayor tiempo posible dentro de sus domicilios».

Rubén advertía que su zona de trabajo comprendía las céntricas calles de Bioxareu Rivera, Teniente Figueroa, Mayor, Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño. «Si a alguien le interesa, que me mande un 'messenger' y yo les digo a qué hora pasaré aproximadamente por su calle. Recogeré la basura en persona de lunes a viernes en el portal, sin que afecte a mi jornada laboral, sólo el tiempo que dure esta situación y sólo a personas mayores y con ciertas dificultades para hacerlo por sí solas», concluía su mensaje.

Aficionado a la pesca y madridista

La respuesta fue inmediata y enseguida vecinos de este perfil se pusieron en contacto con él. Escoba en mano, Rubén recorre estas calles pendiente de su teléfono móvil para atender a quien se lo pide «para que no se pongan en riesgo». Sus amigos dicen de él que «es un corazón con patas». Aficionado a la pesca y madridista confeso, Rubén se ha ganado el cariño y el reconocimiento de un buen número de vecinos a los que evita salir a la calle.

Ampliar Rubén Calvo con un bass de buen tamaño. Rubén Calvo

Su ayuda no es baladí pues Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en número de fallecimientos por coronavirus y la segunda por cada millón de habitantes. En el caso de Guadalajara, los vecinos no olvidan que en la capital alcarreña se registró el primer caso positivo de coronavirus de esta región y que su hospital está saturado con 133 pacientes con coronavirus ingresados.

De hecho, la atención a partos y las urgencias ginecológicas y pediátricas son algunos servicios que esta semana se han trasladado del Hospital Universitario de Guadalajara a una clínica privada para liberar espacio en el centro hospitalario en previsión de una avalancha de nuevos ingresos y la Diputación Provincial ha trasladado al hospital 40 camas de una residencia de estudiantes. Rubén, el barrendero solidario de Guadalajara, también pone su granito de arena de ayuda para hacer frente a esta emergencia sanitaria.