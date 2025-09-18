El reto de un joven en París: «Tengo que aprender a bailar un baile vasco en dos semanas» Marc Bast ha compartido en redes su proceso para aprender a bailar aurresku

«¿Sabéis bailar un aurresku? porque yo no y tengo que aprender a bailarlo en dos semanas», explica el joven Marc Bast sobre esta popular danza vasca, en un vídeo que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales en los últimos días.

Y es que el joven residente en París ha contado a sus más de 350 mil seguidores en TikTok que fue su padre quien le pidió que aprendiese el baile. «El aurresku es una danza vasca que no es conocida por ser fácil», bromea el joven sobre esta danza ceremonial y solemne que se baila como forma de reverencia u homenaje a una persona, monumento o en eventos.

«Normalmente se contrata a alguien, pero a mi padre se le ha ocurrido que baile yo en la boda de mi hermana», cuenta el joven sobre la danza muy popular en bodas, bautizos y comuniones, entre otras celebraciones.

Aprender una danza vasca en dos semanas en París

«Creo que estaba borracho cuando dije que sí», continua bromeando el joven en su vídeo con más de 30 mil reproducciones mientras se ve como acude a unas clases en la Euskal Etxea de París.

«La última vez que bailé fue durante la Tamborrada», cuenta el joven, que tiene raíces familiares vascas y que comenzó sus clases el pasado 13 de septiembre. Según explica Marc, continuará enseñando su proceso «hasta el día de la boda de Sophie». Sus miles de seguidores podrán comprobar su evolución a diario de esta forma.