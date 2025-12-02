Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Retiran una crema corporal del calendario de adviento de Yepoda por presencia de una bacteria

Según ha informado la compañía a la AEMPS, en el lote afectado se detectó el crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras el uso del cosmético

L. G.

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado la retirada inmediata del lote SR335 de la manteca corporal The Cocoa Cloud, un producto incluido en el día 8 del calendario de adviento 2025 de la marca coreana de cosmética Yepoda. La decisión implica el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todas las unidades distribuidas, medidas ya activadas por la propia empresa responsable.

Según ha informado la compañía a la AEMPS, en el lote afectado se detectó el crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras el uso del cosmético.

La presencia de esta bacteria se asocia a una pérdida de eficacia del conservante, lo que permitió su proliferación en el producto.

Esta bacteria puede resultar especialmente problemática en personas con piel dañada, heridas o sistemas inmunitarios debilitados, por lo que la recomendación es dejar de usar el producto de inmediato en caso de disponer de alguna unidad.

Venta exclusiva por web y aviso a todas las personas afectadas

Yepoda ha confirmado que el lote SR335 solo se comercializó en España a través de su página web, donde ya se ha publicado un aviso detallado sobre las medidas a seguir.

Además, la empresa ha contactado por correo electrónico con todas las personas que adquirieron el calendario de adviento, con el objetivo de garantizar la recuperación de las unidades afectadas.

La AEMPS ha trasladado oficialmente esta incidencia y las medidas adoptadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, para asegurar un seguimiento adecuado y la correcta retirada del producto en todo el territorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  3. 3 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9 Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada
  10. 10 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retiran una crema corporal del calendario de adviento de Yepoda por presencia de una bacteria

Retiran una crema corporal del calendario de adviento de Yepoda por presencia de una bacteria