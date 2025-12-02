Retiran una crema corporal del calendario de adviento de Yepoda por presencia de una bacteria Según ha informado la compañía a la AEMPS, en el lote afectado se detectó el crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras el uso del cosmético

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado la retirada inmediata del lote SR335 de la manteca corporal The Cocoa Cloud, un producto incluido en el día 8 del calendario de adviento 2025 de la marca coreana de cosmética Yepoda. La decisión implica el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todas las unidades distribuidas, medidas ya activadas por la propia empresa responsable.

Según ha informado la compañía a la AEMPS, en el lote afectado se detectó el crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa tras el uso del cosmético.

La presencia de esta bacteria se asocia a una pérdida de eficacia del conservante, lo que permitió su proliferación en el producto.

Esta bacteria puede resultar especialmente problemática en personas con piel dañada, heridas o sistemas inmunitarios debilitados, por lo que la recomendación es dejar de usar el producto de inmediato en caso de disponer de alguna unidad.

Venta exclusiva por web y aviso a todas las personas afectadas

Yepoda ha confirmado que el lote SR335 solo se comercializó en España a través de su página web, donde ya se ha publicado un aviso detallado sobre las medidas a seguir.

Además, la empresa ha contactado por correo electrónico con todas las personas que adquirieron el calendario de adviento, con el objetivo de garantizar la recuperación de las unidades afectadas.

La AEMPS ha trasladado oficialmente esta incidencia y las medidas adoptadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, para asegurar un seguimiento adecuado y la correcta retirada del producto en todo el territorio.