Rescatan a un joven desaparecido en moto acuática tras tres días en el mar en Gran Canaria Fue localizado este miércoles a 15 millas náuticas de Arguineguín y trasladado a puerto en aparente buen estado de salud

Miguel G. Casallo Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:09 | Actualizado 15:35h.

Un joven que permanecía desaparecido desde el lunes por la noche en la costa de San Bartolomé de Tirajana fue rescatado con vida este miércoles tras tres días a la deriva en una moto de agua.

La búsqueda concluyó a las 12:30 horas (11:30 en Canarias), cuando un avión de Salvamento Marítimo localizó al afectado a unas 15 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. El joven pudo hacer señales a la tripulación, que dio aviso para que una embarcación acudiera a la zona. Poco después, a las 13:38 horas, fue recogido y trasladado al puerto de Arguineguín, donde lo esperaba una ambulancia. Presentaba molestias en el pecho, pero se encontraba consciente y en buen estado general.

La desaparición se había producido en circunstancias accidentales. El joven navegaba con un grupo de amigos en una motora cuando, al remolcar una moto de agua cerca de la Central Térmica de Juan Grande, esta se soltó. Decidió entonces lanzarse al mar para subirse a la moto y llevarla a la costa, mientras el resto continuaba rumbo a Las Palmas. Al regresar a buscarlo, no encontraron ni rastro del compañero ni de la moto, lo que desató la alerta al 112 y puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda.

El superviviente fue trasladado por la Cruz Roja de Las Palmas al hospital más cercano, movilizando un equipo sanitario a su llegada prevista a las 14:20 horas (13:20 local).

😀🆘 Layonel Ramírez, desaparecido desde la madrugada del lunes, ya ha llegado al puerto de Arguineguín tras su reciente rescate



👩‍⚕️ Movilizamos equipo sanitario para su atención, y trasladamos en ambulancia a hospital cercano pic.twitter.com/wTAMeMEtbi — Cruz Roja Las Palmas (@CruzRojaLP) October 1, 2025

Desde entonces se desplegó un dispositivo de búsqueda por mar y aire que se prolongó durante más de 48 horas y que este miércoles consiguió dar con el desaparecido. El final feliz de este rescate supone uno de los operativos más intensos y esperanzadores vividos en las aguas de Gran Canaria en los últimos meses.