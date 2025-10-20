Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerro Gordo, donde fue hallado el cadáver. Ideal

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Un particular dio aviso al servicio de emergencias al ver un hombre en el agua

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Un hombre fue este domingo rescatado sin vida tras ser hallado flotando en el mar en Almuñécar. Fue un testigo el que descubrió el cuerpo en la zona de Cerro Gordo el que dio aviso al servicio coordinador de emergencias 112. Fue sobre las 19.30 horas de este domingo a unos 500 metros de la orilla.

El 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y a Salvamento Marítimo. El cuerpo sin vida estaba en avanzado estado de descomposición. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

Por ahora no han trascendido más detalles del suceso, ni la identidad del fallecido ni las causas. La Guardia Civil de Málaga, el encontrarse el cuerpo en la zona entre Cerro Gordo y Nerja, ha sido la que se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar