DYA y Protección Civil repartirán las mascarillas en el transporte público en Gipuzkoa

Aunque en un primer momento se especuló con que serían la Ertzaintza y las Policías locales, la DYA y el voluntariado de Protección Civil serán los encargados de repartir las mascarillas higiénicas en el transporte público para combatir la pandemia de coronavirus entre hoy y el miércoles en Gipuzkoa, donde se distribuirán un total de 162.000 unidades (258.000 en Bizkaia y 74.000 en Álava). Entre otras instalaciones, los principales lugares donde se realizará este reparto en nuestro territorio es en la estación de autobús de Donostia, Euskotren y el Topo, así como en las paradas de las diferentes compañías de autobuses como Lurraldebus o Dbus y las líneas de Renfe.

El operativo de distribución de estas protecciones ha sido acordado en una reunión de coordinación celebrada este lunes entre la Delegación del Gobierno en Euskadi y del Gobierno Vasco, donde se ha llegado a un acuerdo para distribuir las mascarillas en proporción a la población de cada territorio.

El viceconsejero vasco de Seguridad, Josu Zubiaga, ha recordado que estas mascarillas que se reparten entre los trabajadores que vuelven a sus puestos tras el parón de las actividades no esenciales son «más un recordatorio que un medio efectivo» contra el Covid-19 al ser «higiénicas, no sanitarias». Por eso, ha insistido en la importancia de seguir manteniendo las medidas de seguridad necesarias y del continuo lavado de manos. Además, el uso de los protectores respiratorios no es obligatorio, se trata de una recomendación.