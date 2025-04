162.000 mascarillas desde mañana al coger el tren o autobús en Gipuzkoa

Oskar Ortiz de Guinea San Sebastián Lunes, 13 de abril 2020, 07:51 Comenta Compartir

Miles de vascos volverán mañana a sus puestos de trabajo una vez haya finalizado el decreto del Gobierno que ordenó la paralización de todo el ... proceso productivo no esencial con el objetivo de combatir el coronavirus. La salida a la calle conllevará de nuevo la exposición a un posible contagio que el Gobierno central pretende reducir con la recomendación del uso de mascarillas higiénicas, que ya ha distribuido por las distintas comunidades autónomas. Así, la Delegación del Gobierno en el País Vasco recibió a lo largo del fin de semana un total de 494.000 unidades del Ministerio de Sanidad con el fin de que sean distribuidas entre mañana y el miércoles en distintos puntos del transporte público, como estaciones de cercanías y metro o topo, así como en aquellos en los que, en general, sea aconsejable su uso por la dificultad para mantener la distancia de seguridad entre las personas usuarias. Conviene subrayar que su utilización no será obligatoria pero sí recomendable. Igualmente es preferible el traslado en vehículo particular, en bicicleta o a pie.

Los detalles sobre el modo en el que se realizará el reparto de este material sanitario quedarán definidos hoy durante la reunión que el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha convocado con representantes del Ejecutivo central y el vasco, según informó ayer la propia Delegación. Del casi medio millón de mascarillas concedidas a la CAV, a Gipuzkoa le corresponden 162.000, por 258.000 a Bizkaia y 74.000 a Álava. Sanidad hizo llegar sendos lotes a cada una de las comunidades autónomas -146.000 a Navarra-. En aquellas en las que el Lunes de Pascua no es festivo, está previsto que el reparto se inicie hoy mismo. Denis Itxaso informó que será el Ejecutivo autonómico el que se ocupe de coordinar la distribución de las mascarillas «a través de sus propios recursos de Protección Civil, Ertzaintza o incluso contando con la Policía Municipal». Serán estos «quienes realizarán el reparto entre los usuarios del transporte público». Se recomienda, no se obliga Itxaso incidió en que «tiene que quedar claro que el uso de las mascarillas es una recomendación, en ningún caso una obligación». Resaltó que «la prioridad es el distanciamiento social, la higiene y el lavado de manos», y en las situaciones en las que «el distanciamiento social sea más difícil, como es el caso del transporte público, es cuando realmente el Gobierno apuesta por el uso de mascarillas». En la reunión de hoy, propondrá que, «en el caso de transporte de metro y Topo en Donostia, el reparto se lleve a cabo entre los pasajeros una vez hayan pasado el torno de acceso a los andenes» para repartir únicamente al público que viaja en transporte público colectivo. También planteará que se implementen las medidas necesarias para evitar aglomeraciones. Según la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo central ha activado los protocolos de reparto de 10.000.000 mascarillas en los nodos de transporte público más importantes del país para «garantizar la salud de los trabajadores en los desplazamientos por motivos laborales y por medios públicos en los que sea más complicado mantener la distancia de seguridad entre personas». Como consejo general, se recomienda que «todos los que tengan la capacidad de desplazarse a su trabajo en vehículo particular, en moto, bicicleta o andando, lo hagan así, evitando los traslados en transporte público». En estos casos, las mascarillas no se consideran necesarias. Urkullu, molesto El uso y el reparto de las mascarillas se había convertido los últimos días en una agria fuente de desavenencias entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el vasco, Iñigo Urkullu. De hecho, en la videoconferencia de ayer con los dirigentes autonómicos, el lehendakari afeó al socialista una falta de coordinación, al constatar que en las reuniones mantenidas durante la pasada semana «no se ofrecieron directrices sobre el uso de las mascarillas», que se empezarán a distribuir mañana «sin contar una planificación clara». Urkullu criticó a Sánchez que, de nuevo, se impone «la política de hechos consumados», en referencia a que la reunión de hoy se realizará un día después del comunicado en el que la Delegación del Gobierno informó de la entrega de las mascarillas. «Primero coordinación y luego comunicación», rogó el lehendakari, «no al revés». En este sentido, fuentes del Gobierno Vasco consultadas ayer por la tarde por este periódico aseguraron que solo tenían conocimiento de lo publicado en la citada nota y en los medios de comunicación. En similares términos se manifestaron representantes de distintos servicios de transporte público. La Delegación de Gobierno apuntó que el Ejecutivo central está distribuyendo ya entre las comunidades autónomas otros 979.200 test rápidos de detección de anticuerpos, que se unen a la partida de más de un millón que se distribuyó hace unos días. La entrega del resto, de los cinco millones de unidades adquiridos por Sanidad, se hará los próximos días. Las compañías Dbus y Lurraldebus reforzarán los servicios ante la reactivación laboral El departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa incrementará los servicios actuales de Lurraldebus -reducidos desde el pasado 29 de marzo para adaptarse a las limitaciones establecidas por el estado de alarma-, con objeto de dar respuesta al crecimiento en la demanda previsto tras la reactivación de actividades laborales no esenciales desde mañana. De igual modo, las líneas de Dbus en Donostia se ajustarán a la nueva situación. La Diputación recuerda que se mantendrán las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios en lo relativo a accesos al autobús, pago y distancia social. El incremento de servicios tendrá lugar tanto a primera hora de la mañana como a mediodía y permitirá el acceso de personas usuarias sin aglomeraciones. Los refuerzos afectan principalmente a los servicios esenciales (hospitales…) como a los centros de trabajo. Estas medidas de refuerzo quieren dar respuesta al incremento de actividad previsto, aunque la Diputación recomienda el teletrabajo «cuando sea posible». Para más detalles, deriva a su página web, www.lurraldebus.eus, o al teléfono gratuito 900 300 340.

